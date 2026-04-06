Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử, dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi

CTCP Vinpearl (mã: VPL) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 tới tại Hà Nội. Theo tài liệu mới công bố, Vinpearl lên kế hoạch mang về 16.000 tỷ đồng doanh thu năm nay (mức cao kỷ lục), tăng nhẹ 3% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng mạnh 36% so với thực hiện 2025.

Nhìn lại năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.539 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận công ty giảm do hụt thu từ hoạt động tài chính.

Doanh nghiệp này cũng xin ý kiến cổ đông sẽ không chia cổ tức cho năm 2025.

Một nội dung quan trọng dự kiến trình Đại hội sắp tới là phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ. Theo kế hoạch, Vinpearl lên kế hoạch chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông.

Giá chào bán cổ phiếu ưu đãi là 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền dự kiến thu về là tối đa 8.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán được nâng lên tối đa 18.933 tỷ đồng. Ngoài ra, mức cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi là 6% lũy kế, tính trên giá chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, VPL dự kiến phân bổ hơn 3.100 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh với Tập đoàn Vingroup – CTCP tại khu vui chơi giải trí VinWonders Vũ Yên; 1.200 tỷ đồng để thuê khách sạn Sheraton Vinh phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú; hơn 500 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh khách sạn tại Tuyên Quang; và khoảng 2.800 tỷ đồng để đầu tư vào khu vui chơi giải trí tại địa phương này.

Tại đại hội năm nay, Vinpearl cũng trình cổ đông việc bầu bổ sung một thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, sau khi bà Lê Thúy Anh xin từ nhiệm. Ứng viên là bà Ngô Thị Hương, hiện đang là Tổng Giám đốc Vinpearl.