Hàng chục nghìn cổ đông “rời tàu” MWG khi cổ phiếu tăng gần gấp đôi, lợi nhuận lập kỷ lục

Hà Linh | 06-04-2026 - 00:10 AM | Thị trường chứng khoán

Trong gần 2 năm từ thời điểm chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, MWG đã mất khoảng gần 11.000 cổ đông. Cùng khoảng thời gian này, cổ phiếu MWG đã tăng gần gấp đôi.

Theo báo cáo thường niên 2025 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di động (mã MWG), tính tới ngày 31/12/2025, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài có tổng cộng 33.022 cổ đông. Con số này ít hơn khoảng 3.000 cổ đông so với thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.

Thực tế, số lượng cổ đông của MWG đã giảm mạnh trong khoảng gần 2 năm trở lại đây. So với thời điểm chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, MWG đã mất khoảng gần 11.000 cổ đông. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, cổ phiếu MWG đã tăng gần gấp đôi thị giá.

Trong cơ cấu cổ đông của MWG tại ngày cuối năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế Giới Bán lẻ - pháp nhân liên quan ông Nguyễn Đức Tài, là cổ đông lớn nhất sở hữu 10,439%. Ông Tài hiện đang trực tiếp sở hữu hơn 2,2% vốn. Ngoài cổ đông trong nước, MWG còn có nhiều cổ đông ngoại trong đó đáng chú ý là nhóm Dragon Capital khi là cổ đông lớn nắm trên 5% vốn.

Ngày 18/4 tới đây, MWG sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong ngày 18/4, tại TP HCM. Tại Đại hội, HĐQT MWG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, MWG sẽ phá kỷ lục kết quả kinh doanh.

Cũng tại Đại hội, MWG sẽ trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đây là số tiền kỷ lục mà doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài chia cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến được chia thành 2 đợt vào quý 3 và 4/2026, mỗi đợt chi trả 1.000 đồng/cp.

Một nội dung quan trọng khác là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Dựa trên nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, kết quả thực tế đạt được và hiệu suất của cổ phiếu MWG, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 0,5%) với giá 10.000 đồng/cp.

Năm 2026, MWG sẽ tiếp tục gắn chương trình ESOP với KPI hoàn thành kế hoạch kinh doanh và tương quan hiệu suất cổ phiếu so với VN-Index. Nếu tăng trưởng bình quân cổ phiếu MWG trong năm 2026 so với 2025 bằng hoặc cao hơn VN-Index, số lượng cổ phiếu ESOP sẽ là A (dưới đây). Trong trường hợp hiệu suất MWG thua VN-Index, số lượng cổ phiếu ESOP sẽ là A x 80%.

Bán gần 20 triệu tấn xăng dầu, doanh thu của Petrolimex vẫn thua xa Vingroup?

Bán gần 20 triệu tấn xăng dầu, doanh thu của Petrolimex vẫn thua xa Vingroup? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 6-10/4: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, một công ty chứng khoán chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 6-10/4: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, một công ty chứng khoán chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức Nổi bật

Giá dầu tăng vọt: Chứng khoán "khó ăn", kênh đầu tư này hưởng lợi lớn

Giá dầu tăng vọt: Chứng khoán "khó ăn", kênh đầu tư này hưởng lợi lớn

00:06 , 06/04/2026
Một kênh đang "hút tiền" mạnh hơn cổ phiếu trong ngắn hạn

Một kênh đang "hút tiền" mạnh hơn cổ phiếu trong ngắn hạn

00:03 , 06/04/2026
Chứng khoán trước phép thử nâng hạng, dòng tiền có quay lại?

Chứng khoán trước phép thử nâng hạng, dòng tiền có quay lại?

00:03 , 06/04/2026
Tiền lớn sắp "đổ bộ" vào thị trường, SSI Research điểm tên 30 cổ phiếu hút tiền mạnh nhất

Tiền lớn sắp "đổ bộ" vào thị trường, SSI Research điểm tên 30 cổ phiếu hút tiền mạnh nhất

00:01 , 06/04/2026

