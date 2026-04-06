Tiền lớn sắp "đổ bộ" vào thị trường, SSI Research điểm tên 30 cổ phiếu hút tiền mạnh nhất

Tuần tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón nhận thông tin quan trọng khi FTSE công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (dự kiến vào sáng 8/4/2026). Đây được xem là bước kiểm định then chốt trong lộ trình nâng hạng của Việt Nam.

Trong báo cáo mới đây, SSI Research đánh giá Việt Nam được đánh giá vẫn đang đi đúng lộ trình để được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn của FTSE Russell trong năm 2026, với quy mô dòng vốn thụ động ước tính khoảng 1,67 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu. Nếu vượt qua kỳ đánh giá lần này, thị trường có thể bắt đầu thu hút dòng vốn từ các quỹ thụ động từ tháng 9/2026.

Theo ước tính của SSI Research, dòng vốn từ các quỹ theo dõi thị trường mới nổi nhiều khả năng sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có tỷ lệ free-float cao và thanh khoản tốt. Trong đó, VIC được dự báo thu hút lượng vốn vượt trội, khoảng 414 triệu USD, bỏ xa các cổ phiếu còn lại.

Theo sau là HPG với khoảng 147 triệu USD, trong khi VHM và FPT cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với quy mô lần lượt khoảng 92 triệu USD và 90 triệu USD. Một số mã lớn khác như MSN, SSI và VNM cũng được kỳ vọng sẽ hút dòng tiền đáng kể, qua đó đóng vai trò lực đỡ quan trọng cho thị trường nếu kịch bản nâng hạng diễn ra.

Đáng chú ý, dòng tiền này nhiều khả năng không giải ngân một lần mà sẽ được phân bổ theo từng giai đoạn trong vòng 3–5 quý, tương tự kinh nghiệm của Saudi Arabia năm 2019. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp thị trường hấp thụ dòng vốn hiệu quả hơn, hạn chế biến động mạnh trong ngắn hạn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng trong trung hạn sau khi nâng hạng.

Song song với đó, loạt cải cách về hạ tầng và cơ chế vận hành thị trường đang được đẩy nhanh, bao gồm việc loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch, nâng cao tiêu chuẩn công bố thông tin, nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài và tiến triển trong triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Cùng với hệ thống giao dịch KRX và các thay đổi pháp lý gần đây, những yếu tố này được xem là bước tiến quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các tiêu chí của MSCI, đặc biệt trong việc cải thiện tính minh bạch, khả năng tiếp cận và hiệu quả vận hành đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Trên thực tế, thị trường đã có giai đoạn tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm và nhanh chóng tiệm cận mục tiêu cơ sở 1.920 điểm chỉ sau hai tháng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời trong tháng 3 gia tăng trong bối cảnh lo ngại lãi suất trong nước có thể nhích lên cùng với bất ổn địa chính trị toàn cầu đã khiến xu hướng ngắn hạn trở nên thận trọng hơn.

Dù vậy, trong trung hạn, SSI Research kỳ vọng thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nhiều động lực mang tính cấu trúc và chu kỳ. Nổi bật là mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn tới, với đầu tư hạ tầng quy mô lớn đóng vai trò then chốt, vừa tạo hiệu ứng kích thích ngắn hạn, vừa nâng cao năng suất dài hạn của nền kinh tế. Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá được kỳ vọng hạ nhiệt khi chênh lệch giữa VND và USD thu hẹp, qua đó tạo dư địa ổn định chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, sức hấp dẫn tương đối của thị trường chứng khoán cũng có thể được cải thiện khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng hay tiền mã hóa có dấu hiệu chững lại hoặc bị siết chặt hơn về quản lý. Điều này có thể thúc đẩy dòng vốn nội quay trở lại thị trường. Cùng với đó, loạt thương vụ IPO dự kiến trong thời gian tới như Highlands Coffee, CP Vietnam, Dienmayxanh, HDBS hay LPBS được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung chất lượng, góp phần đa dạng hóa cơ hội đầu tư và gia tăng chiều sâu cho thị trường.

Nhìn chung, dù có thể xuất hiện những biến động trong ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực, với kỳ vọng nâng hạng đóng vai trò chất xúc tác quan trọng cho dòng vốn và mặt bằng định giá.