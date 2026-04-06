Chứng khoán trước phép thử nâng hạng, dòng tiền có quay lại?

Tuần thứ 2 liên tiếp hồi phục

Tuần qua, VN-Index duy trì đà phục hồi tuần thứ hai liên tiếp sau khi lùi sâu về dưới mốc 1.600 điểm trước đó. Chỉ số có thời điểm tiến sát vùng 1.715 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, song áp lực điều chỉnh gia tăng về cuối tuần khiến đà tăng thu hẹp đáng kể.

Kết tuần 30/3-3/4, VN-Index dừng ở 1.684 điểm, tăng 0,67%, nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 1.700 điểm.

Động lực chính của thị trường đến từ một số mã trụ, đặc biệt là nhóm bất động sản thuộc hệ sinh thái Vingroup. Thông tin chia cổ tức của VHM đã kích hoạt dòng tiền mạnh, giúp cổ phiếu này tăng bứt phá và trở thành lực đỡ đáng kể cho chỉ số. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu hóa chất, bảo hiểm và chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tuy nhiên, sự hồi phục không mang tính lan tỏa rộng khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ.

Áp lực điều chỉnh tập trung ở các nhóm phân bón, điện, cảng biển, dầu khí, dệt may và công nghệ. Thị trường vẫn phân hóa mạnh, trong đó chỉ số tăng điểm chủ yếu nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, còn phần đông cổ phiếu vẫn chịu sức ép bán ra.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức tương đương trung bình 20 tuần, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 24.900 tỷ đồng/phiên. Dòng tiền nhìn chung chưa có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng trên HoSE.

Tuần tới công bố kết quả đánh giá giữa kỳ của FTSE

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Nhất Việt (VFS), chiến lược phù hợp trong giai đoạn này là giải ngân từng bước ưu tiên các cổ phiếu cơ bản tốt đã chiết khấu về vùng giá hấp dẫn. Nhà đầu tư nên tránh “all-in” khi chỉ số chưa vượt hoàn toàn và tích lũy vững trên MA200. Danh mục được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn 50-60%, trong bối cảnh rủi ro lãi suất huy động có thể vượt 8% và biến động giá dầu thế giới vẫn tiềm ẩn khó lường.

Về lựa chọn nhóm ngành, dòng tiền có thể ưu tiên các doanh nghiệp ít chịu tác động từ chi phí năng lượng và biến động tỷ giá, hoặc nhóm có câu chuyện nâng hạng làm bệ đỡ (VN30).

Kịch bản tháng 4 được chia theo hai hướng với xác suất tương đương. Ở kịch bản tích cực (50%), nếu Việt Nam đón nhận thông tin thuận lợi liên quan đến tiến trình nâng hạng từ FTSE và dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng, VN-Index có thể bứt phá dứt khoát khỏi MA200 và hướng lên vùng 1.750 điểm.

Ngược lại, trong kịch bản thận trọng (50%), nếu căng thẳng địa chính trị leo thang và giá dầu tăng mạnh, thị trường có thể quay lại kiểm định vùng 1.520 điểm. Nếu mốc này bị xuyên thủng, Thị trường sẽ xác nhận xu hướng giảm dài hạn.

SSI Research nhận định Việt Nam đang đi đúng lộ trình để được FTSE nâng hạng lên thị ttrường mới nổi trong năm nay. Việc nâng hạng bởi MSCI được kỳ vọng sẽ là mục tiêu tiếp theo trong trung và dài hạn; Việt Nam sẽ vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE tới đây (công bố vào sáng ngày 8/4 - PV) và bắt đầu đón nhận dòng vốn từ các quỹ thụ động từ tháng 9.

Ước tính dòng vốn từ các quỹ thụ động vào Việt Nam lên tới 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này khó có khả năng được giải ngân trong một đợt duy nhất, mà nhiều khả năng sẽ được phân bổ theo ba đến năm đợt, tương tự như trường hợp nâng hạng của Saudi Arabia vào năm 2019. Mỗi đợt dự kiến sẽ được triển khai theo chu kỳ hàng quý, nhằm giảm thiểu xáo trộn đối với thị trường.

Trong thời gian tới, SSI Research kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ được hỗ trợ bởi một số động lực mang tính cấu trúc và chu kỳ. Mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số được xem là nền tảng quan trọng. Đồng thời, yếu tố ổn định tỷ giá có thể tạo thêm dư địa hỗ trợ thị trường.

Xét trên tương quan với các kênh đầu tư khác, thị trường chứng khoán đang trở nên hấp dẫn hơn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong hai năm qua, thị trường bất động sản và vàng có dấu hiệu chững lại. Việc Chính phủ tăng cường giám sát lĩnh vực tiền mã hóa có thể khiến dòng vốn đầu cơ dịch chuyển, qua đó thúc đẩy dòng tiền nội quay trở lại thị trường cổ phiếu.

Cuối cùng, các đợt IPO sắp tới của những doanh nghiệp như Highlands Coffee, CP, Điện máy xanh, HDBS và LPBS được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung cổ phiếu chất lượng, thu hút thêm sự quan tâm của nhà đầu tư.