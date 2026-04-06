Vietcap tiên phong tích hợp giao dịch cùng chống lũ với Go Green Go Up

ESG và tài chính xanh: Xu hướng tất yếu của ngành tài chính

Trên thế giới, nhu cầu đầu tư khí hậu được ước tính lên tới 6,3 nghìn tỷ USD mỗi năm để đạt các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Tại Việt Nam, nền kinh tế cần khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm, nhằm thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này đặt ngành tài chính vào vai trò trung tâm trong việc huy động nguồn lực, định hướng dòng vốn vào các dự án phát thải thấp và quản trị rủi ro ESG. Trong bối cảnh đó, việc tích hợp tài chính xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu chiến lược đối với các tổ chức tài chính.

Hướng đến phát triển bền vững và giá trị dài hạn cho cộng đồng, Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính tiên phong tại Việt Nam đưa ESG vào hoạt động kinh doanh một cách thực chất. Thông qua sáng kiến Go Green Go Up từ năm 2025, Vietcap không chỉ dừng lại ở định hướng, mà đưa giá trị bền vững vào ngay trong hoạt động đầu tư hằng ngày, để mỗi giao dịch của nhà đầu tư cũng góp phần vào các dự án trồng rừng.

Go Green Go Up 2026 - Hành trình "Chung tay xanh rừng - Vững thêm chắn lũ"

Năm 2025 ghi nhận một trong những giai đoạn thiên tai khốc liệt nhất tại Việt Nam, khi mưa lũ và sạt lở liên tiếp xảy ra trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực miền Trung, khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết của các giải pháp bền vững nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và phục hồi môi trường trong dài hạn.

Trước thực tế đó, Vietcap tiếp tục phát huy vai trò tiên phong với việc triển khai Go Green Go Up 2026 từ ngày 06.04.2026, tập trung vào các giải pháp phục hồi hệ sinh thái và xây dựng "lá chắn xanh" tự nhiên. Trong mùa 2 này, chương trình đồng hành cùng hai dự án trọng điểm tại các khu vực có ý nghĩa sinh thái quan trọng, bao gồm dự án "Tre chống lũ" tại Khu Dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An và dự án "Vườn rừng" tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

Phóng viên Mai Thanh Hải (báo Thanh Niên) tác nghiệp trên máy bay Mi-171 số Sar-03 của Trung đoàn không quân 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân; tham gia thả hàng tiếp tế, ứng cứu vùng lũ bị cô lập tại Tây Nghệ An tháng 7 năm 2025 (Ảnh do TreeBank cung cấp).

Tại Tây Nghệ An, chương trình phối hợp triển khai dự án "Tre chống lũ" cùng đối tác TreeBank, thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển, với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Miền Tây Nghệ An, Ban quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, Ban quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương và UBND xã Tương Dương. Đối với dự án "Vườn Rừng", chương trình sẽ thực hiện cùng đối tác Joy Foundation và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu.

Chương trình góp phần phục hồi diện tích rừng suy giảm, ngăn ngừa ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; đồng thời triển khai "lá chắn xanh" bằng tre tại Khu Dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt và xói mòn đất. Qua đó, chương trình hướng đến các mục tiêu dài hạn như giảm phát thải, tiến tới Net Zero 2050 và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương thông qua chuỗi giá trị từ tre và các loại cây trồng.

Nhà đầu tư Vietcap chung tay kiến tạo "lá chắn xanh"

Khi tham gia dự án Go Green Go Up 2026, nhà đầu tư Vietcap góp phần phủ xanh rừng và kiến tạo những "lá chắn xanh" cho cộng đồng thông qua từng giao dịch. Số cây đóng góp được sẽ tương ứng với giá trị giao dịch của nhà đầu tư, với tối đa 20 cây mỗi tháng. Ở lần đóng góp cây đầu tiên, khách hàng chỉ cần xác nhận trồng cây trên nền tảng Vietcap; từ những lần sau, hệ thống sẽ tự động ghi nhận cập nhật số cây.

Bên cạnh cơ chế quy đổi, chương trình còn tích hợp hệ thống huy hiệu nhằm tăng tính kết nối và giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hành trình của mình. Cụ thể, người tham gia sẽ lần lượt nhận các huy hiệu "Xanh Kiến Tạo", "Xanh Thịnh Vượng", "Xanh Bền Vững", "Xanh Việt Nam" khi đạt các mốc 5, 10, 15 và 20 cây. Đặc biệt, nếu hoàn thành đủ 4 huy hiệu xanh trong cùng một tháng, nhà đầu tư sẽ được trao thêm huy hiệu Kim cương đặc biệt của riêng từng tháng như một dấu ấn cho hành trình đầu tư xanh trọn vẹn.

Thông qua số cây đã đóng góp và các huy hiệu đạt được, người tham gia có thể theo dõi tác động mình tạo ra từ mỗi giao dịch, vừa có thể chia sẻ những cột mốc ý nghĩa, góp phần lan tỏa tư duy và hành động đầu tư gắn với những tác động thực tế cho môi trường.

Với Go Green Go Up 2026, Vietcap không chỉ mở ra một cách tiếp cận mới trong đầu tư, mà còn cùng nhà đầu tư tiên phong trong hành trình phát triển bền vững, nơi mỗi giao dịch không chỉ tạo ra giá trị tài chính, mà còn là một hành động thiết thực góp phần chống lũ, bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai xanh cho Việt Nam.

Chia sẻ về dự án, bà Châu Thiên Trúc Quỳnh – Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap cho biết: "Go Green Go Up 2026 là bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển bền vững của Vietcap, khi tài chính xanh không còn là một khái niệm mà được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm đầu tư. Với vai trò tiên phong, chúng tôi tin rằng Vietcap có thể đồng hành cùng nhà đầu tư tạo ra những tác động tích cực, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái xanh bền vững cho cộng đồng và tương lai Việt Nam."

Ông Tuan Nhan (Phó Tổng Giám đốc Vietcap) và Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh (Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap) tại buổi trao tặng cây Rừng phòng hộ Dầu Tiếng thuộc khuôn khổ chương trình Go Green Go Up mùa 1 (năm 2025).

