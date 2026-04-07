Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lo ngại tác động của xe điện

Ngày 24/4 tới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo tài liệu, HĐQT Petrolimex đã đưa ra định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026–2030, trong bối cảnh thị trường xăng dầu dự kiến chịu tác động ngày càng rõ nét từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và các chính sách hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Về sản lượng, Petrolimex xây dựng kịch bản trên giả định nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng tối thiểu 10% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ nội địa được dự báo chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng của xe điện và các chính sách hạn chế phương tiện sử dụng xăng dầu.

Cụ thể, giai đoạn 2026–2027, sản lượng có thể tăng trưởng trong khoảng 8,5–10%. Động lực chính đến từ tăng trưởng kinh tế và việc đưa vào khai thác các tuyến cao tốc mới, góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ. Xe điện bắt đầu có tác động rõ rệt hơn, song thị trường vẫn chủ yếu là xe động cơ đốt trong. Việc hạn chế xe xăng dầu tại khu vực nội đô dự kiến triển khai từ năm 2027 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng tại các đô thị lớn về cuối giai đoạn. Trong bối cảnh đó, Petrolimex định hướng duy trì tăng trưởng dương nhờ vai trò đảm bảo nguồn cung và mở rộng mạng lưới tại khu vực cao tốc, vùng ven, dù tốc độ có thể thấp hơn tăng trưởng GDP.

Sang giai đoạn 2028–2030, tăng trưởng sản lượng dự kiến chậm lại, dao động 6–7%/năm. Tác động từ xe điện và nhiên liệu xanh được dự báo rõ rệt hơn khi giá xe giảm, hạ tầng sạc hoàn thiện và các chính sách khuyến khích phát huy hiệu quả. Đồng thời, việc hạn chế phương tiện sử dụng xăng dầu tại các thành phố lớn được thực thi đầy đủ hơn, tạo áp lực giảm sản lượng tại các khu vực này. Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu vận tải hàng hóa được kỳ vọng chỉ bù đắp một phần sự suy giảm, khiến sản lượng xăng dầu truyền thống có thể đạt đỉnh hoặc đi ngang.

Trên cơ sở các yếu tố trên, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2026–2030 tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm. Về chỉ tiêu tài chính, với 2026, doanh thu mục tiêu đạt mốc 315.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Petrolimex. Ngược lại, Petrolimex đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 3.380 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Hiện Petrolimex là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp ước tính chiếm 50% thị phần tính theo sản lượng xuất bán và có mạng lưới 5.500 cửa hàng xăng dầu khắp cả nước. Cũng tại đại hội sắp tới, Petrolimex sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt là 12% (1.200 đồng/cp), tương ứng dự chi số tiền 1.525 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến sẽ là 10%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PLX chốt phiên 6/4 đạt 38.900 đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm.