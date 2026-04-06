Một doanh nghiệp thép đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 70% so với cùng kỳ, chào bán 125 triệu cổ phiếu tăng vốn

CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 24/4 tới đây, tài liệu họp đã được công bố.

Bước sang năm 2026, HĐQT NKG nhận định ngành thép sẽ bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét hơn khi sức cầu nội địa tiếp tục tăng trưởng và xuất khẩu phải chịu sức ép lớn từ các biện pháp bảo hộ thương mại, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn tồn tại nhiều rủi ro hiện hữu.

Dù vậy, Thép Nam Kim vẫn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 48% so với kết quả thực hiện năm 2025. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng, cao hơn khoảng 67% so với năm trước. Tổng sản lượng thép dự kiến đạt 1,1 triệu tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, kết thúc năm 2025, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 14.899 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 65% và 55% kế hoạch đề ra.

Loạt phương án tăng vốn trình đại hội

Về phương án phân phối lợi nhuận, NKG dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến khoảng 44,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 447 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Cũng tại đại hội, NKG dự kiến trình kế hoạch chào bán gần 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 4:1, tương ứng tỷ lệ phát hành 25%.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Toàn bộ số tiền gần 1.500 tỷ đồng huy động sẽ góp vốn vào dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán đạt hơn 6.229 tỷ đồng.

Được biết, ﻿Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ được thành lập năm 2022 để thực hiện dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đây là dự án trọng điểm của Thép Nam Kim có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng). Dự án sẽ có dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm.

Song song, HĐQT Thép Nam Kim cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). NKG dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự thu khoảng 60 tỷ đồng. So với mức giá đóng cửa ngày 6/4 là 13.4501 đồng/cp, giá phát hành thấp hơn khoảng 26%.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị khóa trong vòng 1 năm và phần còn lại bị hạn chế trong 2 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027, sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.