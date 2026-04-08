Digiworld (DGW) phá kỷ lục doanh thu trong quý 1, tăng trưởng 56%

Digiworld (mã DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 3 với doanh thu đạt kỷ lục 3.271 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sự bùng nổ mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng thiết bị điện tử, trong bối cảnh thiếu hụt RAM và chip nhớ khiến giá thiết bị ngày càng tăng đã thúc đẩy xu hướng nâng cấp, mua sắm sớm của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Luỹ kế quý 1, Digiworld ghi nhận doanh thu đạt 8.595 tỷ đồng doanh thu, tăng 56% so với cùng kỳ và vượt 15% kế hoạch quý (7.500 tỷ đồng). Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu năm. Động lực tăng trưởng chính trong quý đầu năm đến từ các ngành hàng có biên lợi nhuận cao.

Trong đó, máy tính xách tay & máy tính bảng tăng trưởng vượt trội 108% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng mạnh trên diện rộng ở tất cả các thương hiệu. Thiết bị văn phòng tăng trưởng 92% so với cùng kỳ, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng công nghệ và AI, đặc biệt ở mảng server và thiết bị doanh nghiệp.

Mảng thiết bị gia đình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng 80% so với cùng kỳ, nhờ liên tục mở rộng hệ thống phân phối và xu hướng tiêu dùng gia tăng đối với các sản phẩm gia dụng thông minh, thân thiện người dùng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, Digiworld đặt kế hoạch doanh thu 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 660 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 20% so với thực hiện năm 2025. Kế hoạch được đánh giá khá thực tế, phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích.

Trong báo cáo mới đây, MBS dự báo lợi nhuận ròng của Digiworld ước đạt 691 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ với động lực chính từ các mảng điện tử tiêu dùng. Trong đó, doanh số mảng máy tính xách tay & máy tính bảng cùng với điện thoại di động được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ, nhờ giá bán tăng có khả năng ảnh hưởng tích cực đến biên lợi nhuận gộp.

Doanh số mảng thiết bị văn phòng năm 2026 được dự báo tăng 25% so với cùng kỳ, với động lực từ cả các thiết bị IoT và lĩnh vực máy chủ (nhờ kí kết thêm thương hiệu mới với mức giá hợp lý - công năng đa dạng hơn) cho các doanh nghiệp SmE, kích thích nhu cầu thay đổi trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, mảng hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng có mức tăng trưởng cao nhờ đẩy mạnh sản phẩm vào các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam.

Năm 2025 trước đó, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 26.632 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 555 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 21% và 24% so với năm 2024. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đề ra. Từ cơ sở đó, Digiworld dự kiến chia trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Về phát hành cổ phiếu, DGW lên kế hoạch phát hành 2,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2026. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi hoàn tất. Nếu hoàn tất, đợt chào bán dự kiến mang về khoảng 22 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành dự kiến thực hiện trong quý II-III/2026, sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi Digiworld hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Đáng chú ý, tại đại hội lần này, Digiworld sẽ trình cổ đông phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình holdings (công ty mẹ – công ty con). Theo đó, công ty sẽ tập trung vào quản lý vốn, đầu tư, quản trị và giám sát hoạt động của các công ty trong hệ thống. Nội dung tái cấu trúc bao gồm: Sắp xếp hoạt động và ngành nghề kinh doanh, rà soát cơ cấu sở hữu và danh mục đầu tư của công ty; rà soát đơn vị phụ thuộc...