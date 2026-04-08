Cổ phiếu VCA duy trì diện cảnh báo, Thép Vicasa không đề ra kế hoạch lợi nhuận

Công ty cổ phần Thép Vicasa (mã: VCA, sàn HoSE) vừa nhận được thông báo xử lý vi phạm đối với cổ phiếu từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo cổ phiếu, VCA bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/04/2026 theo Quyết định số 300 /QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2026 với lý do: Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VCA cũng bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/04/2026 theo Quyết định số 301 /QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2026 với lý do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu VCA đang ở diện cảnh báo theo Quyết định số 938/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2025 với lý do: Tổ chức niêm yết bị ngừng hoạt động sản xuất chính từ 03 tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Trong diễn biến khác, Thép Vicasa sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 tới.

Theo tài liệu công bố, công ty cho biết, do đang trong giai đoạn tháo dỡ và triển khai di dời nên không có hoạt động sản xuất chính, vì vậy Công ty không đề ra kế hoạch lợi nhuận của năm 2026. Công ty phấn đấu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

Trước đó, trong năm 2025, Thép Vicasa chỉ mang về doanh thu 1.017 tỷ đồng. Do giá vốn quá lớn nên lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trang trải các loại chi phí khiến doanh nghiệp lỗ trước thuế hơn 22 tỷ đồng.

Cũng do đang trong giai đoạn tháo dỡ và triển khai di dời trụ sở nên VCA đề xuất không có thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Khi Công ty bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất chính, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao (Không được vượt quá mức thực chi của năm 2025) và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.



