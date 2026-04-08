Dragon Capital tăng sở hữu lên hơn 10% vốn tại Taseco Land

Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 2/4/2026, quỹ thuộc Dragon Capital là Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã bán ra 90.000 cổ phiếu TAL.

Cùng ngày, hai quỹ thành viên khác của Dragon Capital đã mua vào tổng cộng 150.000 cổ phiếu TAL. Cụ thể, quỹ Norges Bank mua 50.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 100.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu TAL từ hơn 35,97 triệu cổ phiếu lên hơn 36,03 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,9918% lên 10,0085% vốn tại Taseco Land.

Trong một diễn biến khác, mới đây Taseco Land vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 25/4/2026 tới đây.

Theo báo cáo của HĐQT Taseco Land, các dự báo về kinh tế cho thấy, năm 2026 sẽ vẫn là một năm đầy thách thức cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong bối cảnh đó, Taseco Land đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 11.062,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 2.512,5 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 3,7 lần kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Trong năm 2026, Taseco Land sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển dự án, hoàn thiện và đưa vào vận hành các dự án trọng điểm. Đồng thời dự kiến phát triển thêm tối đa 5 dự án mới với tổng quỹ đất dự kiến khoảng 300 ha.

Đáng chú ý, dự kiến trong năm 2026, Taseco Land và các đơn vị thành viên sẽ tiến hành khởi công xây dựng mới tại 11 dự án như Dự án Trung Văn (cao tầng); Dự án Mê Linh (nhà ở xã hội),...

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Taseco Land cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ từ 30% - 40%, trong đó tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt tối đa 15%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn trình cổ đông phương án phát hành 108 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm mục đích tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II - quý III/2026.