Chuyên gia đưa ra kịch bản chứng khoán Việt Nam sau khi được FTSE nâng hạng

Sáng ngày 8/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước cột mốc quan trọng khi FTSE công bố kết quả đánh giá giữa kỳ. Việt Nam đã chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging), sánh ngang cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Indonesia,…

Với câu hỏi về mức tăng của thị trường sau khi nâng hạng, tại sự kiện Investor Day Quý 1 do Dragon Capital tổ chức, ông Đặng Thanh Tùng – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao thừa nhận rất khó đưa ra một con số cụ thể, bởi điều này phụ thuộc vào mặt bằng điểm số của thị trường tại thời điểm chính thức được đưa vào rổ chỉ số. Tuy nhiên, nhìn vào kinh nghiệm quốc tế, nhiều thị trường sau khi được đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell đều ghi nhận mức tăng hai con số, dù nền tảng kinh tế chưa hẳn có sự bứt phá tương ứng.

"Đáng chú ý, ở những nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mức tăng của thị trường chứng khoán thậm chí không chỉ dừng ở tỷ lệ phần trăm mà có thể tính bằng lần. Dù không có gì đảm bảo Việt Nam sẽ đi theo quỹ đạo tương tự, nhưng với những yếu tố nền tảng hiện có, hoàn toàn có thể kỳ vọng mức tăng trưởng hấp dẫn khi Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số của FTSE" , chuyên gia Dragon Capital nhận định.

Ở góc độ vĩ mô, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số của Việt Nam là "thỏi nam châm" thu hút vốn toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang giảm tốc, một thị trường duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định như Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại.

Về dòng vốn ngoại, sự khác biệt lớn nhất khi nâng hạng nằm ở tính chất của dòng tiền. Trong khi thị trường cận biên phụ thuộc nhiều vào các quỹ chủ động (Active Funds) với chiến lược giải ngân linh hoạt và đôi khi cảm tính, thì phân khúc thị trường mới nổi lại chịu chi phối mạnh bởi các quỹ thụ động (Passive Funds).

Khi Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số mới, các quỹ thụ động gần như chắc chắn sẽ phải giải ngân để bám sát cấu phần chỉ số. Đây là dòng tiền mang tính ổn định và bền vững hơn cho thị trường.

Thực tế cho thấy, ngay trước khi dòng vốn thụ động chính thức giải ngân, nhiều nghiên cứu từ các tổ chức độc lập cho biết các quỹ chủ động đã có xu hướng quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh định giá thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn sau các nhịp điều chỉnh gần đây.

Ông Tùng cũng nhấn mạnh rằng câu chuyện nâng hạng theo FTSE Russell mới chỉ là bước khởi đầu. Trong dài hạn, Việt Nam vẫn còn dư địa để hướng tới các cột mốc cao hơn như được đưa vào rổ chỉ số của MSCI, cũng như cải thiện xếp hạng tín nhiệm thị trường. Đây sẽ là những yếu tố mang tính nền tảng, góp phần nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai.