Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Maybank hé lộ 10 cổ phiếu Việt Nam dự kiến được mua mạnh nhất sau nâng hạng

Ngọc Ly | 08-04-2026 - 10:01 AM | Thị trường chứng khoán

Sau khi hoàn tất kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026, Việt Nam tiếp tục duy trì đúng lộ trình hướng tới việc được đưa vào rổ FTSE Emerging Markets từ tháng 9/2026.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán Maybank nhận định rằng dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ gia tăng dần trước và trong giai đoạn chính thức được đưa vào rổ chỉ số.

Theo thông báo từ FTSE Russell, các quỹ chỉ số sẽ thực hiện mua cổ phiếu Việt Nam theo lộ trình 4 đợt như sau: 21/9/2026 (tỷ trọng 10%), 22/3/2027 (20%), 21/6/2027 (35%) và 20/9/2027 (35%).

Theo ước tính từ Maybank, tổng dòng vốn thụ động (passive) cùng với dòng vốn chủ động (active, có quy mô lớn hơn đáng kể) có thể đạt khoảng 6-8 tỷ USD theo thời gian.

Cụ thể, Việt Nam có thể chiếm tỷ trọng ban đầu khoảng 0,35-0,4% trong rổ FTSE Emergin All Cap Index, tương ứng với dòng vốn thụ động ước tính 0,8-1,5 tỷ USD trong khi dòng vốn chủ động có thể cao gấp 3,4 lần. Dù một phần dòng vốn có thể được giải ngân sớm, tổng dòng vốn ngoại tích lũy theo thời gian được ước tính đạt 6-8 tỷ USD , qua đó tạo nền tảng cho một chu kỳ tái định giá thanh khoản mang tính cấu trúc, tương đồng với kinh nghiệm lịch sử của các thị trường từng được FTSE nâng hạng.

Thêm nữa, Maybank đánh giá rằng cơ chế triển khai theo từng giai đoạn sẽ giúp thị trường hấp thụ dòng vốn một cách trật tự, đồng thời hỗ trợ cải thiện bền vững về thanh khoản và độ sâu thị trường.﻿

Về danh mục cổ phiếu đủ điều kiện, dựa trên dữ liệu cập nhật đến ngày 6/4/2026, bộ phận phân tích Maybank ước tính có khoảng 47 cổ phiếu Việt Nam có thể đủ điều kiện vào rổ FTSE Emerging All Cap Index, so với 28 cổ phiếu theo ước tính trước đó của FTSE vào tháng 12/2024.

Chứng khoán Maybank hé lộ 10 cổ phiếu Việt Nam dự kiến được mua mạnh nhất sau nâng hạng - Ảnh 1. 
Chứng khoán Maybank hé lộ 10 cổ phiếu Việt Nam dự kiến được mua mạnh nhất sau nâng hạng - Ảnh 2.

Sự gia tăng này nhiều khả năng phản ánh sự cải thiện đáng kể về thanh khoản thị trường, khi giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 25.000 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, qua đó giúp nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ đáp ứng tiêu chí sàng lọc.

Trong nhóm cổ phiếu mở rộng này, dòng vốn được kỳ vọng sẽ tập trung chủ yếu vào các mã vốn hóa lớn và thanh khoản cao, trong đó các cổ phiếu như Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Hoa Phat (HPG), Vietcombank (VCB), FPT (FPT), LienVietPostBank (LPB), Vinamilk (VNM), Sacombank (STB), Masan Group (MSN) và Vietjet (VJC) được đánh giá có vị thế thuận lợi để thu hút tỷ trọng dòng vốn nâng hạng cao hơn tương đối so với phần còn lại của thị trường.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
11:04 , 08/04/2026
11:03 , 08/04/2026
10:26 , 08/04/2026
10:04 , 08/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên