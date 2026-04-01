Một thế lực âm thầm "gom hàng" khi chứng khoán rơi về vùng giá thấp

Sáng ngày 8/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước cột mốc quan trọng khi FTSE công bố kết quả đánh giá giữa kỳ. Đây được coi là "bài kiểm tra" then chốt trong lộ trình đưa Việt Nam rời khỏi nhóm thị trường cận biên.

Tại sự kiện Investor Day Quý 1 do Dragon Capital tổ chức, ông Đặng Thanh Tùng – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao đã có những phân tích sâu sắc về kịch bản dòng vốn ngoại khi Việt Nam được nâng hạng.

Dòng vốn ngoại rục rịch trở lại khi định giá về mức hấp dẫn﻿

Theo ông Tùng, sự khác biệt lớn nhất khi nâng hạng nằm ở tính chất của dòng tiền. Trong khi thị trường cận biên phụ thuộc nhiều vào các quỹ chủ động (Active Funds) với chiến lược giải ngân linh hoạt và đôi khi cảm tính, thì phân khúc thị trường mới nổi lại chịu chi phối mạnh bởi các quỹ thụ động (Passive Funds).

"Khi Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số mới, các quỹ thụ động gần như chắc chắn sẽ phải giải ngân để bám sát cấu phần chỉ số. Đây là dòng tiền mang tính ổn định và bền vững hơn cho thị trường" ông Tùng nhấn mạnh.﻿

Thực tế cho thấy, ngay trước khi dòng vốn thụ động chính thức giải ngân, nhiều nghiên cứu từ các tổ chức độc lập cho biết các quỹ chủ động đã có xu hướng quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh định giá thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn sau các nhịp điều chỉnh gần đây.

Ở góc độ vĩ mô, chuyên gia từ Dragon Capital khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số của Việt Nam là "thỏi nam châm" thu hút vốn toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang giảm tốc, một thị trường duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định như Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại.

Nâng hạng FTSE chưa phải đích đến cuối c﻿ùng

Tuy nhiên, diễn biến dòng vốn ngoại trong ngắn hạn vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng, đặc biệt mạnh trong tháng 3 do rủi ro địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Dù vậy, chuyên gia nhận định việc rút vốn không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà là xu hướng chung khi nhà đầu tư toàn cầu tìm nơi trú ẩn để đánh giá lại rủi ro. ﻿ Nếu loại trừ giai đoạn biến động mạnh này, hai tháng đầu năm vẫn ghi nhận những phiên mua ròng tích cực, minh chứng cho sự quan tâm hiện hữu của nhà đầu tư quốc tế.

Dưới góc nhìn dài hạn, việc nâng hạng theo tiêu chuẩn FTSE Russell là cột mốc quan trọng nhưng chưa phải là đích đến cuối cùng. Để thực sự nâng tầm thị trường tài chính, Việt Nam cần hướng tới những mục tiêu xa hơn là gia nhập rổ chỉ số của MSCI và cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đây sẽ là những yếu tố mang tính nền tảng, góp phần nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai.

Do đó, mặc dù cần theo dõi sát các biến số địa chính trị, nhưng với sự cộng hưởng từ kỳ vọng nâng hạng và nội lực kinh tế mạnh mẽ, xu hướng dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn là hoàn toàn có cơ sở.