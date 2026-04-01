Đừng bỏ hết tiền vào ngân hàng, chuyên gia Dragon Capital gợi ý kênh đầu tư có thể sinh lời 15-17%

Mục tiêu tăng trưởng hai chữ số vẫn khả thi

Tại sự kiện Investor Day Quý 1 do Dragon Capital tổ chức, ông Đặng Thanh Tùng – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với "phép thử" từ thị trường năng lượng khi giá dầu leo thang lên ngưỡng 100–110 USD/thùng.

Tuy nhiên, đây là cú sốc mang tính toàn cầu và Việt Nam đang kiểm soát rủi ro tương đối tốt nhờ chiến lược đa dạng hóa nguồn cung từ các đối tác khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore. Việc duy trì ổn định vận hành của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (cung cấp 35% xăng dầu cả nước) cùng các công cụ điều tiết từ Quỹ bình ổn xăng dầu đã giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Theo chuyên gia, thách thức lớn nhất nằm ở việc giá dầu neo cao kéo dài từ 9-12 tháng, lạm phát có thể tiệm cận vùng 4,5–5% và GDP có thể chậm lại khoảng 0,5–1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản này, mức lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Nhìn về triển vọng năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Chính phủ hoàn toàn có cơ sở thực tiễn dựa trên nền tảng tăng trưởng 8% của năm trước, đi kèm các động lực mạnh mẽ từ giải ngân FDI, đầu tư công đạt đỉnh 5 năm và kim ngạch xuất nhập khẩu kỷ lục trên 900 tỷ USD. Những thành quả này cho thấy dù các yếu tố bất lợi có thể khiến nền kinh tế "chậm lại một nhịp" về mức 8,5–9%, song quỹ đạo tăng trưởng dài hạn vẫn không thay đổi.

Đối với các biến số về tài chính, chuyên gia đánh giá dư địa chính sách tài khóa của Việt Nam còn rất lớn để hỗ trợ nền kinh tế thông qua đẩy mạnh đầu tư công và giảm thuế. Về lãi suất và tỷ giá, dù chịu sức ép từ xu hướng thắt chặt tiền tệ của Fed và vị thế là nước nhập khẩu ròng năng lượng, tiền đồng được dự báo vẫn duy trì sự ổn định tương đối với mức biến động chỉ từ 1–3%.

Mặt bằng lãi suất hiện tại dù không còn rẻ, song cũng ở ngưỡng phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, lãi suất nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định, với dư địa điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào diễn biến bên ngoài. Nếu các yếu tố quốc tế, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, sớm hạ nhiệt, chính sách tiền tệ trong nước có thể chuyển sang trạng thái hỗ trợ hơn cho tăng trưởng.

﻿Chứng khoán còn dư địa tăng đáng kể

Đưa ra lời khuyên về cách phân bổ tài sản trong bối cảnh nhiều biến số, chuyên gia cho rằng điều này phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của từng cá nhân.

Với những nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, thị trường chứng khoán hiện vẫn là kênh đáng để cân nhắc giải ngân từng phần. Lý do nằm ở việc định giá thị trường sau các nhịp điều chỉnh đã trở nên hấp dẫn hơn, trong khi xét ở góc nhìn dài hạn, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam đến năm 2030 vẫn tương đối rõ ràng.

Ngược lại, với những nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn hoặc tìm kiếm dòng thu nhập ổn định, các kênh như tiền gửi hoặc trái phiếu có thể phù hợp hơn trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng trong bất kỳ danh mục nào, cổ phiếu vẫn nên chiếm một tỷ trọng nhất định bởi đây là kênh đầu tư gắn trực tiếp với tăng trưởng kinh tế. Dù con đường phía trước có thể xuất hiện những nhịp biến động, nhưng đích đến vẫn là một nền kinh tế tăng trưởng cao, qua đó tạo dư địa cho thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng và dòng tiền không còn rẻ, ông Tùng đưa ra góc nhìn lạc quan khi khẳng định việc lãi suất tăng không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực nếu nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng tốt.

" Với mức tăng trưởng GDP duy trì trong khoảng 8–10%, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, không chỉ ở mức hai con số mà thậm chí có thể đạt 15–17% tùy thuộc vào từng ngành và cổ phiếu cụ thể " , ông Tùng cho biết.

Do đó, đối với những nhà đầu tư kỳ vọng mức sinh lời cao hơn kênh tiết kiệm, chuyên gia Dragon Capital cho rằng chứng khoán vẫn là lựa chọn tối ưu.