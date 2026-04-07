Nhà đầu tư ồ ạt mở tài khoản, khối ngoại lập kỷ lục trong tháng VN-Index mất hơn 200 điểm

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 346.000 tài khoản trong tháng 3/2026. Con số này cao hơn 150.000 tài khoản so với tháng liền trước. Đây là số lượng tài khoản tăng thêm nhiều nhất trong gần 4 năm kể từ giai đoạn tháng 5-6/2022.

Tài khoản mở mới chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong khi tổ chức chỉ tăng thêm 123 tài khoản. Tính từ đầu năm 2026, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 790.000 tài khoản. Tính đến cuối tháng 3/2026, cá nhân trong nước có tổng cộng 12,6 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 12% dân số.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng vọt trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. VN-Index mất hơn 200 điểm (-11%) qua đó đóng cửa tháng 3 dưới 1.680 điểm. Đây là tháng giảm mạnh nhất của chỉ số trong hơn 3 năm rưỡi, kể từ tháng 9/2022.

Trong bối cảnh đó, không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng bất ngờ tăng tốc mở tài khoản. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 427 tài khoản trong tháng 3, cao nhất kể từ giai đoạn 2017-2018. Cá nhân tăng 393 tài khoản trong khi tổ chức tăng 34 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 51164 tài khoản.

Mặc dù số lượng tài khoản liên tục tăng xét về mặt giao dịch khối ngoại vẫn rút ròng. Riêng trong tháng 3, khối ngoại đã bán ròng 17.600 tỷ trên HoSE qua đó năng giá trị luỹ kế từ đầu năm lên hơn 31.000 tỷ đồng. Xu hướng này đã kéo dài nhiều năm, riêng trong năm 2025 trước đó giá trị bán ròng còn lập kỷ lục 125.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ sớm đảo chiều khi thời điểm nâng hạng đã rất gần. Rạng sáng ngày 8/4 theo giờ Việt Nam, FTSE Russell sẽ công bố kết quả rà soát phân loại thị trường. Nếu vượt qua bước kiểm định then chốt này, Việt Nam sẽ chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging), sánh ngang cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Indonesia,…

Trong một báo cáo hồi đầu tháng 3, Vietcap tự tin rằng xác suất Việt Nam không vượt qua kỳ rà soát này là 0%. Ước tính dòng vốn thụ động khoảng 1,67 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu sẽ đổ vào thị trường. Nếu vượt qua kỳ đánh giá lần này, thị trường có thể bắt đầu thu hút dòng vốn này từ tháng 9/2026. Trước đó, một số quỹ chủ động có thể sẽ vào trước tuỳ vào mức độ hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.