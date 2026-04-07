Bắt đầu xét xử 22 bị cáo "phù phép" khu đất 39-39B Bến Vân Đồn

Theo Trần Thái | 07-04-2026 - 17:09 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, với sự tham gia của các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Ngày 7-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.

Phiên xét xử do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ, dự kiến kết thúc vào ngày 10-4.

Một bị cáo vắng mặt, một người bị truy nã

Theo thông tin từ HĐXX, trong số các bị cáo, ông Phạm Văn Hiền (cựu Phó Tổng giám đốc VRG) xin vắng mặt tại phiên khai mạc vì lý do sức khỏe.

Bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) hiện đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 26-8-2025.

Quang cảnh phiên xử

Bà Lan bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị cáo tại toà

Dù đang bỏ trốn và bị truy nã, bà Lan vẫn có luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Đường dây "phù phép" đất công

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vụ án sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là chuỗi hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, đưa và nhận hối lộ đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên xử

Các bị cáo lãnh đạo VRG, đứng đầu là Lê Quang Thung và Trần Ngọc Thuận, đã cấu kết với Lê Y Linh (giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (giám đốc Công ty CP Việt Tín) để thực hiện kế hoạch thâu tóm đất công.

Thông qua việc thành lập Công ty Phú Việt Tín, các bị cáo đã chuyển nhượng 99% vốn góp của Nhà nước cho tư nhân với giá rẻ mà không qua đấu giá hay định giá đúng quy định, gây thất thoát hơn 542,7 tỉ đồng cho ngân sách.

Để thương vụ trôi chảy, Linh và Dừa đã hối lộ ông Thung tổng cộng 300.000 USD và 200.000 SGD; hối lộ ông Thuận 45 tỉ đồng.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Như Loan (chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) đã mua lại toàn bộ dự án và nhanh chóng "sang tay" cho nhóm Novaland, hưởng lợi gần 298 tỉ đồng.

