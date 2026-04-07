Chứng khoán 7-4: Tăng nhẹ cuối phiên, nhà đầu tư đang trông đợi điều gì?

"Kẹp giữa" hai làn sóng thông tin

Trước đó, thị trường bước vào phiên giao dịch ngày 7-4, nhà đầu tư tỏ ra đặc biệt thận trọng. Tâm lý dè dặt không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà còn lan rộng trên nhiều thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số đều dao động trong biên độ hẹp.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã kịp lấy lại sắc xanh mong manh vào cuối phiên giao dịch ngày 7-4

Nguyên nhân lớn nhất kìm hãm dòng tiền là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát diễn biến liên quan đến hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với Iran về việc mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Rủi ro leo thang xung đột khiến dòng vốn quốc tế ưu tiên bảo toàn tài sản thay vì giải ngân.

Cùng lúc, thị trường trong nước cũng "nín thở" chờ kết quả đánh giá giữa kỳ tháng 3-2026 của FTSE Russell về khả năng nâng hạng thị trường Việt Nam.

Kết quả dự kiến công bố vào rạng sáng 8-4, được xem là yếu tố có thể tạo cú hích lớn nếu Việt Nam được nâng lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market). Vì vậy, nhiều dòng tiền lớn chọn đứng ngoài quan sát.

Dưới áp lực tâm lý phòng thủ, VN-Index phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co dưới mốc tham chiếu. Có thời điểm, chỉ số lùi về 1.665,36 điểm. Trước đó, thị trường đã giảm 3 phiên liên tiếp: ngày 2-4 (-8,11 điểm), 3-4 (-10,78 điểm) và 6-4 (-9,05 điểm).

Điểm sáng cuối giờ

Phải đến những phút cuối phiên, lực cầu bắt đáy mới xuất hiện, giúp chỉ số đảo chiều. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 2,55 điểm (+0,15%), lên 1.677,54 điểm. HNX-Index tăng 1,67 điểm lên 246,70 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích 0,20 điểm lên 125,63 điểm.

Thanh khoản là điểm trừ đáng chú ý khi sụt giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 608,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.980,6 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân trên 20.000 tỉ đồng/phiên trước đó.

Trong bối cảnh dòng tiền yếu, rổ VN30 đóng vai trò nâng đỡ khi tăng 4,71 điểm lên 1.840,96 điểm. Một số mã dẫn dắt gồm LPB (+4,1%), DGC (+2,3%), SSI (+2,0%), VPB (+1,8%) và VIC (+1,3%). Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại HDB (-2,0%), VHM (-1,7%), GAS (-1,5%) và TCB (-1,2%).

Điểm sáng của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán khi đón đầu kỳ vọng nâng hạng. Nhiều mã tăng mạnh như VIX tăng trần 6,9%, FTS tăng 5,8%, SHS tăng 4,2% và BSI tăng 3,4%.

Trong khi đó, các nhóm bất động sản và dầu khí tiếp tục phân hóa, chủ yếu dao động quanh tham chiếu.

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng với giá trị hơn 800 tỉ đồng, tập trung vào các mã cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán như TCB, MBB, HDB, ACB, SSI. Ngược lại, họ mua ròng các mã VIC, DGC, VCK…