Phiên 7/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng 800 tỷ đồng, "xả" mạnh 3 cổ phiếu ngân hàng

Mai Chi | 07-04-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 781 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước các biến số mới từ căng thẳng Trung Đông cũng như thông tin liên quan đến kỳ công bố nâng hạng của FTSE, khiến thị trường chứng khoán diễn biến giằng co trong biên độ hẹp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/4, VN-Index tăng nhẹ gần 3 điểm lên mức 1.677 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt hơn 14.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 825 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 53 tỷ đồng. Theo sau, DGC và VCK là mã tiếp theo được gom mạnh 33 tỷ đồng và 31 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, TCB tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 179 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HDB và MBB cũng bị "xả" 183 tỷ đồng và 141 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 42 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 13 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, CEO, TNG.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, NTP là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 10 tỷ đồng; theo sau VC3 bị bán 3 tỷ, MST, VTZ, PGN bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 2 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, F88 và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

