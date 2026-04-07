Nhóm Âu Lạc sở hữu trên 5% vốn điều lệ ACB

Theo Hà Ly | 07-04-2026 - 15:22 PM | Thị trường chứng khoán

Sau khi ái nữ của Chủ tịch Ngô Thu Thúy mua vào 931.700 cổ phiếu ACB trong phiên 26/3/2026, nhóm Âu Lạc nâng tổng sở hữu lên 5% vốn điều lệ ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa đón cổ đông lớn mới đó là nhóm cổ đông liên quan đến nhóm Âu Lạc.

Theo đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua vào 931.700 cổ phiếu ACB trong phiên 26/3/2026, qua đó nâng sở hữu từ 77,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,51%) lên mức 78,84 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,53%).

Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là ái nữ của của bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc. Hiện bà Ngô Thu Thúy nắm giữ 0,95% vốn ACB. Ông Nguyễn Đức Hinh - chồng bà Thúy cũng nắm 0,95% vốn ACB.

Con trai của vợ chồng Chủ tịch Âu Lạc là Nguyễn Đức Hiếu Johnny sở hữu 1,14% vốn ACB. Bà Mai Phi Lan nắm giữ 0,13% vốn ACB.

Bên cạnh đó còn có Công ty cổ phần Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương nắm 0,14% và Công ty cổ phần Icon nắm 0,16%.

Tổng cộng các cá nhân, tổ chức nhóm Âu Lạc đang nắm giữ 257,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,01% vốn qua đó trở thành cổ đông lớn tại ACB.

Công ty cổ phần Âu Lạc (mã: ALC, sàn UPCoM) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 4/9/2002. Ngành nghề kinh doanh gồm: Vận tải nhiên liệu ven biển và viễn dương; Kinh doanh vận tải nhiên liệu đường thủy nội địa; Dịch vụ hàng hải - Kinh doanh vận tải biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Môi giới thuê và mua bán tàu biển;....

Âu Lạc là một trong những doanh nghiệp vận tải xăng dầu quy mô lớn tại khu vực phía Nam. Theo bản cáo bạch công bố ngày 26/12/2025, doanh nghiệp hiện sở hữu đội tàu gồm 8 tàu dầu với tổng trọng tải 119.574 DWT.

Ngày 15/1/2026, 56,47 triệu cổ phiếu ALC chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 22.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.265 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Âu Lạc mang về doanh thu thuần 1.312 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn nên lợi nhuận gộp vẫn tăng nhẹ lên 434 tỷ đồng.

Cùng với việc tiết giảm chi phí lãi vay và chi phí bán hàng, lợi nhuận sau thuế cả năm dạt 284 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, qua đó lập kỷ lục lợi nhuận năm thứ tư liên tiếp.

Về cơ cấu cổ đông tại Âu Lạc, hai người con của Chủ tịch Ngô Thu Thúy là Nguyễn Đức Hiếu Johnny và Nguyễn Thiên Hương Jenny lần lượt sở hữu 9,82% và 12,81% vốn điều lệ công ty.

Ngoài ra, Âu Lạc còn có hai cổ đông ngoại nắm giữ tổng cộng gần 35% vốn điều lệ, gồm Polyscias Pte. Ltd (17,7%) và Coney Pearl Pte. Ltd (17,13%). Cả hai pháp nhân đều đăng ký trụ sở tại Keppel Bay Tower, số 1 Đại lộ Harbour Front, Singapore.

