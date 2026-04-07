Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVOIL lên kế hoạch lợi nhuận tăng 30%, hướng tới niêm yết trên HoSE

Theo Hoàng Lam | 07-04-2026 - 13:59 PM | Thị trường chứng khoán

PVOIL lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước. Công ty giữ lại một phần lợi nhuận để bù đắp khoản đầu tư khó thu hồi và chuẩn bị cho việc chuyển sang niêm yết trên HoSE.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã: OIL, sàn UPCoM) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào ngày 24/4 tới đây.

Nhận định tình hình thế giới diễn biến phức tạp trong năm 2026, PVOIL xây dựng kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 150.700 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức thực hiện của năm 2025. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng đạt 656 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước.

Trước đó, PVOIL kết thúc năm 2025 với doanh thu hợp nhất 156.640 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 56% và tăng 21% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 344 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước và hoàn thành 68% so với kế hoạch.

Về sản lượng, hoạt động xuất nhập khẩu dầu thô năm nay dự kiến đạt hơn 9,6 triệu tấn, giảm 11% so với năm 2025. Trong khi đó, sản xuất xăng dầu và dầu mỡ nhờn dự kiến đạt hơn một triệu m3/tấn, tăng mạnh 61%. Sản lượng kinh doanh xăng dầu ước đạt 5,9 triệu m3, gần tương đương năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận, PVOIL dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 2,5%, tương ứng với số tiền hơn 258,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ cổ tức và trích lập các quỹ (gần 80 tỷ đồng), phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau ước còn gần 490 tỷ đồng.

PVOIL cho biết việc giữ lại một phần lợi nhuận nhằm bù đắp cho khoản trích lập dự phòng chi phí đầu tư 95,2 tỷ đồng tại CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB). Công ty đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư này rất thấp do PVB thực hiện thủ tục phá sản.

Mặt khác, công ty phải đảm bảo không bị lỗ lũy kế để hiện thực hóa mục tiêu chuyển cổ phiếu OIL từ sàn UPCoM sang niêm yết tại sàn HoSE trong tương lai gần. Theo quy định hiện hành, điều kiện cần là doanh nghiệp phải không có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sắp tới sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Mậu Dũng hết nhiệm kỳ. Cùng với đó, Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Đức Kện đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ nên đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên thay thế.


An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quyết định sẽ đưa Việt Nam sánh ngang Trung Quốc, Ấn Độ

Một quyết định sẽ đưa Việt Nam sánh ngang Trung Quốc, Ấn Độ Nổi bật

Thị phần môi giới HoSE quý 1/2026: VPS lấy lại phong độ, Vietcap đẩy HSC ra khỏi top 4

Thị phần môi giới HoSE quý 1/2026: VPS lấy lại phong độ, Vietcap đẩy HSC ra khỏi top 4 Nổi bật

"Hackathon" 24.000 USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

"Hackathon" 24.000 USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

11:44 , 07/04/2026
Ảnh, clip: Tình hình tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sau thông tin khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty cùng con trai

Ảnh, clip: Tình hình tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sau thông tin khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty cùng con trai

11:19 , 07/04/2026
Những hình ảnh của cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà sáng nay

Những hình ảnh của cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà sáng nay

11:14 , 07/04/2026
Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng

Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng

11:01 , 07/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên