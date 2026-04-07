PVOIL lên kế hoạch lợi nhuận tăng 30%, hướng tới niêm yết trên HoSE

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã: OIL, sàn UPCoM) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào ngày 24/4 tới đây.

Nhận định tình hình thế giới diễn biến phức tạp trong năm 2026, PVOIL xây dựng kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 150.700 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức thực hiện của năm 2025. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng đạt 656 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước.

Trước đó, PVOIL kết thúc năm 2025 với doanh thu hợp nhất 156.640 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 56% và tăng 21% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 344 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước và hoàn thành 68% so với kế hoạch.

Về sản lượng, hoạt động xuất nhập khẩu dầu thô năm nay dự kiến đạt hơn 9,6 triệu tấn, giảm 11% so với năm 2025. Trong khi đó, sản xuất xăng dầu và dầu mỡ nhờn dự kiến đạt hơn một triệu m3/tấn, tăng mạnh 61%. Sản lượng kinh doanh xăng dầu ước đạt 5,9 triệu m3, gần tương đương năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận, PVOIL dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 2,5%, tương ứng với số tiền hơn 258,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ cổ tức và trích lập các quỹ (gần 80 tỷ đồng), phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau ước còn gần 490 tỷ đồng.

PVOIL cho biết việc giữ lại một phần lợi nhuận nhằm bù đắp cho khoản trích lập dự phòng chi phí đầu tư 95,2 tỷ đồng tại CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB). Công ty đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư này rất thấp do PVB thực hiện thủ tục phá sản.

Mặt khác, công ty phải đảm bảo không bị lỗ lũy kế để hiện thực hóa mục tiêu chuyển cổ phiếu OIL từ sàn UPCoM sang niêm yết tại sàn HoSE trong tương lai gần. Theo quy định hiện hành, điều kiện cần là doanh nghiệp phải không có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sắp tới sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Mậu Dũng hết nhiệm kỳ. Cùng với đó, Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Đức Kện đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ nên đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên thay thế.



