Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuệ Giang | 07-04-2026 - 11:01 AM | Thị trường chứng khoán

Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Lý do gia hạn nhằm có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị cho cuộc họp.

Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội vào ngày 27/04/2026. Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được thông báo tại Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty.

Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái.

Mới đây, CTCK Artex đã được khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian khôi phục bắt đầu từ ngày 10/3/2026.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 4/2025 của Artex ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 1,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, công ty báo lỗ ròng hơn 2,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Artex ghi nhận khoản lỗ hơn 36 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lỗ 9 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kết quả kinh doanh này tiếp tục kéo khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên mức hơn 896 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2025.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quyết định sẽ đưa Việt Nam sánh ngang Trung Quốc, Ấn Độ

Thị phần môi giới HoSE quý 1/2026: VPS lấy lại phong độ, Vietcap đẩy HSC ra khỏi top 4

Vì sao Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt?

10:53 , 07/04/2026
Giám đốc Phân tích ACBS: Không nên quá bi quan và bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn

10:45 , 07/04/2026
Tin vui cho cổ đông VPBank, MB, HDBank...

10:29 , 07/04/2026
Một thế lực tung tiền "gom" hàng tấn vàng trong một ngày

10:27 , 07/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên