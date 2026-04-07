Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết ra thông báo quan trọng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Lý do gia hạn nhằm có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị cho cuộc họp.

Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội vào ngày 27/04/2026. Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được thông báo tại Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty.

Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái.

Mới đây, CTCK Artex đã được khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian khôi phục bắt đầu từ ngày 10/3/2026.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 4/2025 của Artex ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 1,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, công ty báo lỗ ròng hơn 2,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Artex ghi nhận khoản lỗ hơn 36 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lỗ 9 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kết quả kinh doanh này tiếp tục kéo khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên mức hơn 896 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2025.