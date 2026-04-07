Vì sao Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt?

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI, trụ sở tại tầng 17, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

Theo đó, TVSI bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quyết định nêu rõ, từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/1/2026, Công ty bố trí nhân viên môi giới tại chi nhánh Hải Phòng chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Về Chứng khoán Tân Việt, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2006; vốn điều lệ 2.639 tỷ đồng. Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 206 người (tại ngày 1/1/2025 là 222 người).

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp ở mức gần 166 tỷ đồng, giảm 3,04% so vói cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh về mức hơn 146 tỷ đồng, TVSI báo lợi nhuận trước thuế gần 19,7 tỷ đồng.

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 21,6 tỷ đồng; tăng đáng kể so với khoản lỗ gần 68,5 tỷ đồng năm trước đó.