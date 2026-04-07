Tin vui cho cổ đông VPBank, MB, HDBank...

Dẫn đầu về tỷ lệ chi trả là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với tổng mức hơn 31%, gồm 5% tiền mặt (khoảng 3.966 tỷ đồng) và 26,04% cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến trong quý II–III/2026. Ngoài chia cổ tức, nhà băng dự định tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng.

Xếp sau là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương ứng nguồn thực hiện khoảng 14.136 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025. Phương án chi tiết về phát hành cổ phiếu hiện chưa được ngân hàng công bố.

Trước đó, trong năm 2025, HDBank đã chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng, vượt kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông. Ngân hàng này duy trì chính sách cổ tức cao trong nhiều năm, gắn với nền tảng lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 25% mỗi năm.

Hay Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) dự chi khoảng 8.055 tỷ đồng để chia cho cổ đông, với tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Ngoài ra, nhà băng này sẽ phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả số cổ tức còn lại, với tỷ lệ 15%.

Lý giải làn sóng chia cổ tức tiền mặt bắt đầu quay lại bốn năm gần đây, lãnh đạo một số ngân hàng cho biết nhờ "vòng kim cô đã được gỡ". Vòng kim cô được đề cập chính là chủ trường hạn chế chia cổ tức tiền mặt từ Ngân hàng Nhà nước, để các nhà băng có nguồn lực giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giai đoạn ba năm Covid-19.

Theo đó, từ đầu năm 2023, Chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố, cơ quan này không còn yêu cầu các nhà băng không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Ngân hàng Cổ tức tiền mặt Cổ phiếu / thưởng Tổng tỷ lệ VPBank 5% 26,04% >31% HDBank - 30% 30% Kienlongbank - 29,5% 29,5% MB 10% 15% 25% SeABank - >20,5% >20,5% ACB 7% 13% 20% MSB - 20% 20% Nam A Bank - 20% 20% VIB 9% 9,5% ~18,5% Vietcombank - Chưa công bố tỷ lệ (phát hành cổ phiếu thưởng) -

Ở nhóm trên 20%, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ hơn 20,5%. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) dự kiến chia tổng tỷ lệ 20% (7% tiền mặt và 13% cổ phiếu), đồng thời tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cùng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) dự kiến chi trả cổ tức ở mức khoảng 18,5%, gồm 9% tiền mặt và 9,5% cổ phiếu thưởng.

Việc trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu bản chất là tách nhỏ cổ phiếu của cổ đông, song giúp ngân hàng đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn và có dư địa mở rộng danh mục tín dụng. Vì thế, việc trả cổ tức cổ phiếu cũng mang lại lợi ích cho cổ đông nắm giữ và kỳ vọng vào đà tăng giá dài hạn khi nhà băng kinh doanh hiệu quả.



