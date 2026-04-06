Thị phần môi giới HoSE quý 1/2026: VPS lấy lại phong độ, Vietcap đẩy HSC ra khỏi top 4

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm lớn nhất trong quý 1/2026.

Cụ thể, trong quý đầu năm, Chứng khoán VPS tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới trên HoSE với tỷ lệ 15,32%, tăng nhẹ so với mức 14,28% của quý 4 năm trước. Khoảng cách với nhóm bám đuổi theo đó được nới rộng trở lại, sau giai đoạn thu hẹp trước đó.

Đứng thứ hai vẫn là CTCP Chứng khoán SSI với 11,14%. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) giữ vị trí thứ ba với 8,85%, cũng giảm nhẹ so với mức 9% của quý 4/2025.

Trật tự Top 3 không thay đổi, song diễn biến thị phần cho thấy xu hướng phân hóa: VPS phục hồi sau giai đoạn suy giảm, trong khi SSI và TCBS có phần chững lại sau chuỗi tăng trưởng mạnh trước đó.

Ở nhóm tiếp theo, Vietcap vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35%, vượt Chứng khoán HSC ghi nhận mức thị phần 7,30%. So với quý 4/2025, hai công ty này tiếp tục cạnh tranh sát sao và có sự hoán đổi thứ hạng.

Các vị trí còn lại trong Top 10 không có nhiều biến động lớn. Chứng khoán MBS xếp thứ 6 với 5,29%, theo sau là VNDirect với 4,78%. Nhóm cuối bảng gồm KIS Việt Nam (3,21%), VPBankS (2,94%) và VCBS với 2,87%.

So với quý cuối năm ngoái, VPBankS và KIS đều ghi nhận thị phần suy giảm nhẹ, phản ánh áp lực cạnh tranh trong bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại đầu năm.

Với cấu trúc thị phần hiện tại, Top 10 công ty chứng khoán đang nắm phần lớn “miếng bánh” môi giới trên HoSE với hơn 66%, khoảng 60 CTCK còn lại chia nhau mảng thị phần bé chưa tới 31%.