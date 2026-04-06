Đất Xanh Services muốn giải thể một công ty con do hoạt động không hiệu quả

Mới đây, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS, sàn HoSE) vừa thông qua việc giải thể CTCP Bất động sản Đất Phát Hưng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Lý do giải thể là vì Bất động sản Đất Phát Hưng hoạt động không hiệu quả, công ty thay đổi chiến lược kinh doanh.

Đất Xanh Services giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận, tại thời điểm ngày 31/12/2025, Bất động sản Đất Phát Hưng đang là công ty con của Đất Xanh Services với tỷ lệ biểu quyết 70%. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất.

CTCP Bất động sản Đất Phát Hưng tiền thân là CTCP Đất Xanh Commercial, được thành lập từ ngày 23/10/2023 với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng. Trong đó, Đất Xanh Services góp gần 4,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 69,985% vốn điều lệ.

Cập nhật mới nhất ngày 19/12/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Dương Thành Tuấn (SN 1981).

Trong một diễn biến khác, mới đây Đất Xanh Services đã thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 là ngày 24/4/2026.

Tại đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua các tài liệu gồm Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Đồng thời trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán; Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và 2026; Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; Tờ trình thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 và các vấn đề khác (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Đất Xanh Services mang về doanh thu thuần gần 3.966,3 tỷ đồng, tăng 62,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 523,4 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đất Xanh Services tăng 11,8% so với đầu năm, lên mức hơn 16.842,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 5.113 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 8.010,2 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 2.993,6 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng nợ.