OCBS tăng vốn lên hơn 2.700 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) công bố kết quả đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ thực hiện quyền 120:200 tức cổ đông sở hữu 120 cổ phiếu được quyền mua 200 cổ phiếu chào bán thêm.

Ngày 3/4 vừa qua, OCBS đã hoàn tất phân phối 151,3 triệu cổ phiếu cho 7 cổ đông, tương ứng chào bán thành công 75,66% tổng lượng đăng ký chào bán. Còn 48,6 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ với lý do điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là 3/5/2026. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. OCBS thu về 1.513,2 tỷ đồng. Đồng thời, công ty tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 2.713 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, OCBS có tổng cộng 66 cổ đông bao gồm 63 cổ đông trong nước nắm giữ 271,19 triệu cổ phần và cổ đông nước ngoài là 3 cá nhân sở hữu 130.000 cổ phần. Trong đó có 1 cổ đông lớn nắm giữ 96,62% vốn.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản hồi tháng 11/2025.

Ngày 29/3 vừa qua, OCBS đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại điểm họp tại tầng 26 Tòa nhà The Hallmark số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM. Thời gian họp chưa được công bố.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2025, OCBS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 275 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với năm 2024. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ 61 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần.

Kết quả, công ty chứng khoán báo lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng, gấp 8,5 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt hơn 132 tỷ đồng gấp gần 10 lần năm 2024.

Năm 2025 OCBS đặt kế hoạch kinh doanh cao nhất 16 năm, với 194 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,3 lần; 70 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp hơn 5 lần thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã vượt xa kế hoạch doanh thu lẫn lợi nhuận.