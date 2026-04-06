TCBS hoàn tất chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/3/2026.

Theo phương án chào bán, TCBS chào bán 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Kết thúc chào bán hôm 1/4, TCBS đã phân phối 9,9 triệu trái phiếu cho 824 nhà đầu tư trong nước; còn 800 trái phiếu được phân bổ cho 1 nhà đầu tư nước ngoài. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, TCBS thu về 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi bằng 2,7%/năm + lãi suất tham chiếu. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Sau đợt phát hành này, dư nợ trái phiếu của TCX tăng lên mức hơn 4.000 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên nằm trong kế hoạch chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. TCBS chào bán trái phiếu thành 4 đợt, tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Đợt 2, TCBS dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 kỳ hạn 36 tháng. Đợt 3, công ty sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628003 kỳ hạn 24 tháng và đợt 4 dự kiến chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004 kỳ hạn 24 tháng.

Mục đích sử dụng vốn và thời gian giải ngân của từng đợt chào bán cụ thể như sau:

Nguồn: TCBS

Trong diễn biến khác, TCBS vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào ngày 25/04 tới.

Tại đại hội, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 13.227 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.535 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 18% so với thực hiện năm 2025 (dữ liệu so sánh không bao gồm khoản thu nhập phát sinh một lần 726 tỷ đồng được ghi nhận vào quý IV/2025).

Bên cạnh đó, TCX trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2026), số lượng 556.522 cổ phiếu, tương ứng 0,0241% khối lượng lưu hành hiện tại.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến được thực hiện trong quý II-III/2026, toàn bộ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Khi hoàn tất, đợt phát hành sẽ giúp Công ty tăng gần 5,6 tỷ đồng vốn điều lệ.