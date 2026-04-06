Công ty sản xuất phốt pho vàng "nhà" Đức Giang phát thông báo quan trọng sau vụ khởi tố

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (mã: PAT) và công bố thông tin về việc xin chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Văn bản của PAT ghi rõ, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy Công ty chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Vì lý do bất khả kháng nêu trên, Phốt pho Apatit Việt Nam kính mong UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội xem xét cho phép Công ty được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Ngay sau khi việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, Công ty sẽ làm việc với Công ty kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ về Báo cáo kiểm toán 2025 sau khi hoàn thành.

Hiện Hóa Chất Đức Giang (DGC, sàn HoSE) đang nắm quyền chi phối Phốt Pho Apatit Việt Nam thông qua công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Đào Hữu Huyền nắm giữ tổng cộng 16,72% vốn PAT.

Về kết quả kinh doanh,năm 2025 PAT ghi nhận doanh thu thuần 1.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 347 tỷ đồng.

Ngày 13/5/2026 tới đây, PAT dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại Hà Nội bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 13/4/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu PAT chốt phiên 3/4 đạt 71.000 đồng/cp.﻿