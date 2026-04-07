Những hình ảnh của cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà sáng nay

Nhóm PV | 07-04-2026 - 11:14 AM | Thị trường chứng khoán

Sáng 7/4, bà Nguyễn Thị Như Loan cùng cựu phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng và nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao Su Việt Nam được tại ngoại, một số người có mặt khá sớm ở tòa.

Sáng nay (7/4), Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử đối với các bị cáo Lê Quang Thung - nguyên quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam; Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai - cùng 20 đồng phạm, liên quan đến sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Các bị cáo bị truy tố về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Để phục vụ công tác xét xử, tòa án cũng đã triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7/4 đến 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM - làm chủ tọa.

9h30, lời khai đầu tiên của bị cáo Nguyễn Thị Như Loan

Mở đầu phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra lý lịch bị cáo Trương Huệ Vân. Trả lời trước tòa, bị cáo xác nhận sinh ngày 21/3/1988 tại TP.HCM, trình độ văn hóa 12/12, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh.

Lời khai đầu tiên của bị cáo Loan tại tòa (Thực hiện: Di Anh)

Về nơi cư trú, bị cáo khai thường trú tại Gia Lai và hiện sinh sống trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 (cũ) TP.HCM. Trước khi bị khởi tố, bị cáo là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor và phủ nhận việc từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai khi được HĐXX hỏi.

Về nhân thân, bị cáo cho biết cha là Trương Chí Trung, mẹ là Lâm Thị Hòa, cả hai đều còn sống. Bị cáo đã kết hôn, có hai con sinh đôi cùng sinh năm 2016. Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo xác nhận không có tiền án, tiền sự.

Ngoài bà Loan, một số bị cáo khác cũng đã có mặt tại tòa nhưng xin phép ra ngoài vì lý do sức khỏe.

8h00, bà Nguyễn Thị Như Loan được đưa đến toà.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai có mặt tại toà

Bị cáo liên tục trao đổi với luật sư trước khi diễn ra phiên xét xử

Nhóm PV

Đời Sống Pháp Luật

