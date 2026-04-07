"Đại gia" Việt đầu tư gần 2.000 tỷ làm ethanol, đón sóng thị trường 100 tỷ USD

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, bắt buộc xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Trọng tâm của quá trình chuyển đổi này nằm ở ethanol, thành phần cốt lõi quyết định hiệu quả của xăng sinh học. Với khả năng thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, ethanol giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon, qua đó đóng góp trực tiếp vào mục tiêu cắt giảm khoảng 10% tiêu thụ xăng truyền thống và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuy nhiên, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học tại Việt Nam hiện ở mức cao trong khi năng lực sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 40%, phần còn lại vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo nghiên cứu của Marketsandmarkets, thị trường ethanol sinh học toàn cầu được định giá 83,4 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 114,7 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng 6,6% CAGR từ năm 2023 đến năm 2028.

Dồn lực đầu tư dự án Ethanol﻿

Đón đầu xu hướng này, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã QNS) cho biết doanh nghiệp đang triển khai dự án Ethanol với công suất thiết kế 200.000 lít mỗi ngày. Dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua và hiện công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để xin chủ trương đầu tư.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, doanh nghiệp đã được trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho dự án Nhà máy Ethanol An Khê, đồng thời phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn đối tác triển khai. Đây là dự án có tỷ trọng đầu tư lớn nhất của công ty hiện nay, với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 1.740 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 30% cồn thực phẩm và 70% ethanol nhiên liệu phục vụ pha chế xăng sinh học. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ xăng tại Việt Nam ước tính khoảng 25 triệu tấn mỗi năm và lộ trình chuyển đổi sang E10 đang được đẩy nhanh, dư địa thị trường cho ethanol nhiên liệu được đánh giá là rất lớn.

Việc đầu tư dự án không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động tiêu thụ nguồn mật rỉ, phụ phẩm từ sản xuất đường, mà còn tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, cho phép điều chỉnh giữa sản xuất đường và ethanol tùy theo diễn biến thị trường.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành từ đầu năm 2028, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát triển bền vững.

Kế hoạch kinh doanh "cài số lùi"

Theo đánh giá của ban lãnh đạo, năm 2026 môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức khi sức mua phục hồi chậm, tâm lý tiêu dùng thận trọng, chi phí sản xuất biến động và cạnh tranh gay gắt. Ngành mía đường tiếp tục chịu áp lực từ giá đường giảm, tồn kho cao, tình trạng nhập lậu và gian lận thương mại, cùng với sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô HFCS. Ngành hàng tiêu dùng nhanh cũng đối mặt với biên lợi nhuận thu hẹp và yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng với mục tiêu doanh thu 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.512 tỷ đồng, giảm lần lượt khoảng 5% và 21% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty kể từ năm 2022. Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức tối thiểu 15%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, đại hội cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 17/04/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/04/2026.