Nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam “nín thở” trước 2 sự kiện rất quan trọng sẽ diễn ra ít giờ nữa

Phiên giao dịch ngày 7/4 khép lại với diễn biến giằng co khi chỉ số chính liên tục rung lắc trong biên độ hẹp trước khi tăng nhẹ vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index nhích nhẹ thêm 2,5 điểm lên 1.677,5 điểm, duy trì sắc xanh nhưng chưa thực sự thuyết phục khi lực mua – bán tỏ ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian giao dịch.

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh, phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 13.400 tỷ đồng, xuống mức thấp nhất trong vòng 1,5 tháng trở lại đây.

Dòng tiền có dấu hiệu “đứng ngoài quan sát”, khiến nhịp tăng của thị trường thiếu động lực lan tỏa, đồng thời cho thấy trạng thái “nín thở” trước những thông tin quan trọng sắp được công bố vào sáng 8/4.

Trước hết là kết quả đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell, dự kiến được công bố vào rạng sáng ngày 8/4/2026. Đây được xem là bước kiểm định then chốt trong lộ trình nâng hạng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị cũng góp phần khiến tâm lý trở nên thận trọng hơn khi hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Iran nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn rơi vào 20h00 ngày 7/4 theo giờ Mỹ, tức khoảng 8h sáng ngày 8/4 theo giờ Việt Nam.

Những tuyên bố của ông Donald Trump được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ - một trong những nút thắt quan trọng đối với kinh tế thế giới. Việc giá dầu tăng nóng và neo cao thời gian qua đang làm rấy lên lo ngại về lạm phát, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Fed và các ngân hàng trung ương thế giới. Điều này cũng sẽ tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh hai thông tin quan trọng cùng lúc “đến giờ G”, việc nhà đầu tư hạn chế giải ngân và duy trì trạng thái quan sát là điều dễ hiểu.

Nhận định về sự kiện nâng hạng, ﻿SSI Research nhận định Việt Nam đang đi đúng hướng để được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào năm 2026 với ước tính dòng vốn thụ động khoảng 1,67 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu. Nếu vượt qua kỳ đánh giá lần này, thị trường có thể bắt đầu thu hút dòng vốn từ các quỹ thụ động từ tháng 9/2026.

Đáng chú ý, dòng vốn này nhiều khả năng sẽ không giải ngân một lần, mà được phân bổ theo 3–5 đợt, tương tự kinh nghiệm nâng hạng của Saudi Arabia năm 2019. Các đợt giải ngân dự kiến diễn ra theo chu kỳ hàng quý nhằm hạn chế biến động và giảm thiểu xáo trộn cho thị trường.

SSI Research cho biết đã thực hiện nghiên cứu so sánh tỷ suất sinh lời của các thị trường từng được FTSE nâng hạng từ cận biên (Frontier Market) lên mới nổi (Emerging Market). Kết quả cho thấy, các thị trường này thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn, qua đó củng cố kỳ vọng tích cực đối với Việt Nam.