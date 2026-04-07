Xếp dỡ Hải An chốt ngày phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP

Theo Khánh Hân | 07-04-2026 - 17:09 PM | Thị trường chứng khoán

Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/4/2026 đến ngày 15/4/2026.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (cổ phiếu ESOP).

Cụ thể, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương đương 1,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của công ty và các công ty con; đồng thời thu hút, giữ chân và tạo động lực để cán bộ nhân viên cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An dự kiến thu về 25 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP nêu trên. Cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Xếp dỡ Hải An chốt ngày phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kết phiên giao dịch ngày 7/4/2026, cổ phiếu HAH giao dịch ở mức 54.500 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành cổ phiếu ESOP sẽ rẻ hơn 81,65% với thị giá hiện tại.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/4/2026 đến ngày 15/4/2026.

Trong một diễn biến khác, trước đó Xếp dỡ Hải An đã thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, tổng số tiền cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại BIDV là 200 tỷ đồng, bao gồm hạn mức tại BIDV- Chi nhánh Tây Hồ 100 tỷ đồng và hạn mức tại BIDV- Chi nhánh Đông Hải Phòng 100 tỷ đồng.

Xếp dỡ Hải An dự kiến sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên vào mục đích tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thống nhất sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của công ty và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của bên thứ ba để thực hiện bảo đảm tiền vay tại ngân hàng.

Ngày 29/4/2026 tới đây, Xếp dỡ Hải An sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/4/2026.

Thời gian tổ chức cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo sau, địa điểm tại Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Nội dung họp nhằm thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

