Cổ phiếu VIX “nổi sóng” kịch trần trong ngày thị trường “cạn” thanh khoản

Cụ thể, kết phiên, giá cổ phiếu VIX ở mức 16.950 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,94% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 38,7 triệu đơn vị. Cho thấy lực cầu “gom hàng” quyết liệt từ nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.

Đáng chú ý, trước đó, cổ phiếu VIX có 3 phiên giảm điểm liên tiếp theo xu hướng giảm chung của thị trường, với thị giá “bốc hơi” gần 7%, tương ứng đà giảm 1.150 đồng/cổ phiếu – rơi xuống vùng giá thấp nhất trong vòng hơn 6 tháng qua.

Cổ phiếu VIX được nhà đầu tư "bắt đáy" mạnh trong phiên 07/4.

Đáng chú ý, cú tăng trần của VIX diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp hoàn tất thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán quy mô lớn cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, công ty đang triển khai phát hành gần 918,9 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:6, với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 11.000 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3/2026 đến ngày 6/4/2026.

Song song với đó, ban lãnh đạo công ty cũng gia tăng tỷ lệ sở hữu thông qua việc thực hiện quyền mua. Theo đó, vào ngày 03/4, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Dũng đã chi hơn 3,7 tỷ đồng để “gom” thêm thành công 374.190 cổ phiếu, nâng tổng cổ phiếu VIX đang nắm giữ lên 997.841 cổ phiếu, tương đương 0,041% vốn điều lệ công ty.

Cùng ngày, bà Cao Thị Hồng - Thành viên HĐQT cũng đã chi 630 triệu đồng “gom” thêm thành công 63.000 cổ phiếu VIX, nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ lên mức 168.000 cổ phiếu, tương đương 0,007% vốn điều lệ.

Thị trường “cạn” thanh khoản, VN-Index thoát hiểm thành công phút cuối

Trái ngược với diễn biến sôi động của VIX, thị trường chứng khoán phiên 07/4 ghi nhận trạng thái giằng co mạnh với thanh khoản suy giảm sâu. Đến cuối phiên chiều, khi lực cầu “bắt đáy” tăng mạnh kéo VN-Index “thoát hiểm” thành công, tăng nhẹ hơn 2 điểm.

Kết phiên 07/4, chỉ số VN-Index tăng 2,55 điểm, lên 1.677,54 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,67 điểm, lên 246,7 điểm. Ngược lại, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,2 điểm, xuống 125,64 điểm.

Thanh khoản trên thị trường xuống thấp kỷ lục, khi tổng giá trị thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 16.400 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản chỉ đạt gần 15.000 tỷ đồng – thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Dòng tiền của nhà đầu tư tâm trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, với: VIX +6,94%, SSI +2,04%, VCI +3,42%, VND +2,56%, HCM +1,04%, FTS +5,78%, …

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh nhưng phần lớn cổ phiếu đã lấy lại sắc xanh ở cuối phiên, với: LPB +4,12%, VPB +1,76%, SHB +1,38%, BID +0,13%, … Ngược lại, các mã điều chỉnh quanh ngưỡng 1%, như: ACB, HDB, TCB, MBB, TPB, …

Tương tự, cổ phiếu bất động sản cũng phân hóa mạnh, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm này kịp lấy lại sắc xanh vào cuối phiên, với: VIC +1,27%, NVL +1,37%, TCH +2,22%, BCM +1,33%, … Ngược lại, VHM -1,71%, SIP -0,82%, TAL -1,01%, KBC -0,16%, …

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn thu hút mạnh dòng tiền bắt đáy, tăng mạnh, đóng góp vào đà “thoát hiểm” chung của thị trường, như: CII +2,87%, VTP +4,18%, REE +1,24%, DCM +3,02%, DGC +2,26%, DPM +1,27%, …