Một mã bất động sản bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến hơn 300 tỷ trong phiên 7/4

Tuệ Giang | 07-04-2026 - 18:21 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 384 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường bắt đầu phiên giao dịch 7/4 với áp lực điều chỉnh gia tăng và chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với thanh khoản tiếp tục giảm mạnh. Chỉ số sau đó phục hồi tốt trong cuối phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng nhẹ 2,55 điểm (+0,15%) lên mức 1.677,54 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 781 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ phiếu KBC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 331 tỷ đồng. Theo sau là FPT (17 tỷ), VIC (15 tỷ), VHM và MBB cùng đạt 10 tỷ đồng. Các mã MSN và VNM được mua ròng 9 tỷ đồng, HPG (8 tỷ), LPB và VJC cùng ghi nhận mức 7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TPB với giá trị -18 tỷ đồng, tiếp theo là TCH (-10 tỷ), FUEVFVND (-8 tỷ), GEE (-5 tỷ) và các mã NLG, VTP, PNJ cùng ghi nhận mức -4 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như E1VFVN30, VGC và MWG với giá trị lần lượt -3 tỷ đồng.﻿

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

