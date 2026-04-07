Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất Xanh muốn đổi tên công ty, tăng vốn lên 12.700 tỷ đồng

Theo Hà Ly | 07-04-2026 - 17:59 PM | Thị trường chứng khoán

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Đất Xanh sẽ đề xuất kế hoạch đổi tên công ty, phương án phát hành 155,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 12.700 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) vừa cập nhật một số tờ trình chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ diễn ra ngày 17/4 tới.

Về kế hoạch kinh doanh, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu ở mức 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 16% so với năm trước. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2025, còn mức cổ tức cho năm 2026 dự kiến là 20%/mệnh giá.

Năm 2025, Đất Xanh đạt 4.192 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 231 tỷ đồng, giảm 10%.

Đất Xanh muốn đổi tên công ty, tăng vốn lên 12.700 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đất Xanh có kế hoạch tăng vốn trong năm nay thông qua phát hành 155,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương ứng 14% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ đông sẽ nhận cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận không được chuyển nhượng.

Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời gian khác do HĐQT quy định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, Đất Xanh sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Đất Xanh trình cổ đông cho phép việc thay đổi tên công ty. Ban lãnh đạo nêu lý do là tái định vị thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Việc đổi tên cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kết nối, giao dịch, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư theo định hướng phát triền bền vững.

Phương án đổi tên chưa được công bố chi tiết, HĐQT đề xuất được nghiên cứu và lựa chọn tên mới, bảo đảm phù hợp với chiến lược kinh doanh và tuân thủ đẩy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên