Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 1/2026: Dư nợ margin tăng mạnh trở lại

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026, qua đó trở thành một trong những công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ bức tranh kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.019 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 146 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 59%, lên 439 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực lên tới 81% so với quý 1/2025, đạt 241 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm khoảng 8% so với quý 1/2026 xuống 37 tỷ.

Tuy vậy, chi phí hoạt động tăng mạnh lên 307 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 87%, lên 101 tỷ đồng, cùng với chi phí môi giới tăng 68% lên 197 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng đột biến 73% lên 280 tỷ, chiếm đến 247 tỷ là chi phí lãi vay, gấp gần 2 lần quý 1/2025.﻿

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 368 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 292 tỷ đồng, tăng 9%.

Năm 2026, MBS lên kế hoạch doanh thu đạt 4.675 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đã hoàn thành khoảng 20% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến 31/3/2026, dư nợ cho vay ký quỹ và UTTB của MBS đạt 15.520 tỷ, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm sau quý 4 liền trước có phần chững lại. Trong đó dư nợ cho vay margin hơn 14.867 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 1, khoản mục FVTPL của MBS có giá trị thị trường gần 3.116 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 10 tỷ so với thời điểm cuối năm trước. Đây chủ yếu là giấy tờ có giá khác (1.980 tỷ), trái phiếu (991 tỷ), cổ phiếu (100 tỷ) và chứng chỉ quỹ (45 tỷ).

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá trị 6.535 tỷ, giảm khoảng 200 tỷ trong quý 1 vừa qua.