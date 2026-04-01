Agriseco điểm tên loạt doanh nghiệp về vùng định giá hấp dẫn, kỳ vọng tăng trưởng cao trong quý 1/2026

Sau chuỗi tăng điểm kéo dài từ đầu năm, VN-Index đã đối mặt với áp lực bán mạnh và các nhịp điều chỉnh sâu trong nửa đầu tháng 3 sau sự kiện xung đột Trung Đông. Thị trường dần tìm được điểm cân bằng và phục hồi về cuối tháng, VN-Index đóng cửa tại mức 1.674,49 (-10,95%).

Bước sang tháng 4/2026, đội ngũ phân tích Agriseco Research chỉ ra 2 câu chuyện chính dẫn dắt dòng tiền sẽ là kết quả kinh doanh quý 1/2026 và các thông tin tại đại hội cổ đông thường niên của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bức tranh vĩ mô trong nước vẫn là nền tảng hỗ trợ cho xu hướng tăng trung và dài hạn của VN-Index nhờ: (1) Kỳ vọng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Q1/2026 tích cực; (2) Câu chuyện nâng hạng thị trường khi FTSE Russell công bố kết quả rà soát phân loại thị trường ngày 7/4, kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thanh khoản thị trường có thể suy giảm do tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước rủi ro xung đột Trung Đông diễn biến khó lường. Trên cơ sở đó, Agriseco ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu có định giá hợp lý và tình hình tài chính lành mạnh, lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng cao trong Q1/2026 cũng như duy trì trong cả năm 2026.

Tại nhóm ngân hàng, đại diện là Ngân hàng TMCP Quân đội (mã: MBB) được dự phóng lợi nhuận trước thuế quý đầu năm tăng trên 10% nhờ tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ và thu nhập khác (đóng góp chính từ khoản thu hồi xử lý nợ xấu) tiếp tục tăng tích cực trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Agriseco Research nhận định, với hệ sinh thái tài chính toàn diện và tệp khách hàng số (bao gồm KHCN và KHDN) tăng trưởng mạnh, mục tiêu tăng 5 triệu người dùng trong năm 2026, hỗ trợ ngân hàng này củng cố vị thế dẫn đầu về tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn/tổng huy động). Nhờ tối ưu hóa chi phí vốn thấp và doanh thu từ kênh số năm 2026 dự kiến tăng 10-15% svck sẽ giúp MBB duy trì biên lãi ròng NIM trên 4%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành (2,7%).

Chung lĩnh vực tài chính, Agriseco đánh giá kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Chứng khoán HSC (mã: HCM) duy trì tăng trưởng tốt. Kỳ vọng lợi nhuận của HCM bứt phá so với cùng kỳ nhờ vào quy mô dư nợ cho vay mở rộng (sau đợt tăng vốn cuối năm 2025), kết hợp với thanh khoản thị trường duy trì mức cao (bình quân khoảng 35.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 90% svck).

FTSE dự kiến công bố kết quả rà soát thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 7/4, kỳ vọng thông tin đem lại hiệu ứng tích cực, thúc đẩy dòng tiền tham gia trở lại thị trường. Thêm nữa, thông tin về phương án phát hành riêng lẻ và ESOP trong tài liệu ĐHĐCĐ được công bố vào tháng 4 sẽ là thông tin tích cực cho cổ phiếu HCM.

Ở nhóm thép, KQKD quý 1 của Tập đoàn Hoà Phát (mã: HPG) được kỳ vọng tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và HRC 2 tháng đầu năm tăng 51% svck, cùng với biên lợi nhuận gộp dự báo cải thiện nhờ tận dụng tồn kho giá thấp từ Q4/2025 trong bối cảnh giá thép xây dựng đã tăng khoảng 5% svck.

Đồng thời, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng trong quý tới được hỗ trợ bởi dự án Dung Quất 2, giúp tăng khoảng 60% sản lượng HRC so với năm 2025. Việc điều chỉnh giá bán theo xu hướng tăng của nguyên vật liệu đầu vào giúp biên lợi nhuận ổn định.

Bên cạnh đó, việc Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với HRC khổ rộng ở mức 27,83% được áp dụng kể từ ngày 16/4/2026 sẽ giảm áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá bán trong nước. " HPG được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ lợi thế quy mô, chuỗi sản xuất khép kín và khả năng thích ứng tốt với biến động của thị trường hàng hóa ", báo cáo nêu rõ.

Ngoài ra, Agriseco dự báo CTCP Gemadept (mã: GMD) có nhiều dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ mở rộng công suất. Dự án Nam Đình Vũ 3 chính thức vận hành thương mại vào cuối năm 2025, nâng tổng công suất cụm cảng lên khoảng 2 triệu TEU/năm, tương ứng mở rộng 60% công suất của cảng. Giai đoạn 3 được kỳ vọng có thể lấp đầy 90% công suất trong vòng 3 năm tới nhờ sở hữu lợi thế khai thác thị trường ngách hàng siêu trường siêu trọng (OOG).

Ở phía Nam, giai đoạn 2A Gemalink có vốn đầu tư khoảng gần 200 triệu USD, dự kiến bổ sung công suất 600.000 TEU/năm từ năm 2027, tăng thêm khoảng 50% công suất cho cảng Gemalink. Hiện tại GMD đang hoàn tất khâu pháp lý để bắt đầu triển khai.

Hơn nữa, Gemadept còn có thể ghi nhận 200 tỷ lợi nhuận từ thoái vốn mảng cao su trong năm 2026.

Tại mảng KCN, CTCP Cao su Phước Hòa (mã: PHR) được dự phóng kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý 1/2026 nhờ (1) mảng cao su ghi nhận tăng từ kỳ vọng sản lượng tiêu thụ tăng khi giá bán bình quân cao su đi ngang svck; (2) Lợi nhuận gia tăng đóng góp từ các dự án khu công nghiệp (KCN) đang vận hành như VSIP 3 và Nam Tân Uyên 2 mở rộng. PHR dự kiến ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2026 - 2028 nhờ khoản đền bù từ dự án KCN Bắc Tân Uyên 1 (quy mô 785 ha).

Cuối cùng, nhóm phân tích đánh giá quý 1 thường là mùa cao điểm đối với hoạt động kinh doanh của PNJ khi đây là giai đoạn cao điểm mùa cưới diễn ra. Đồng thời, các ngày lễ như 8/3, ngày Valentines, ngày Vía Thần Tài cũng kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trang sức. Nhờ đó, Agriseco ước tính lợi nhuận Q1/2026 của PNJ có thể đạt khoảng 1.400 - 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng gấp 2 lần svck.