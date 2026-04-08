FTSE Russell xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ tháng 9/2026

Hà Linh | 08-04-2026 - 05:31 AM | Thị trường chứng khoán

Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ, trong đó đánh giá tiến độ liên quan đến kế hoạch phân loại lại Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào tháng 9/2026.

Cụ thể, về tiến độ triển khai mô hình môi giới toàn cầu, FTSE Russell lưu ý rằng Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể trước thời điểm phân loại lại dự kiến vào tháng 9/2026.

Kể từ đợt rà soát thường niên tháng 9/2025, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển mô hình môi giới toàn cầu. Thông tư 08/2026/TT-BTC chính thức thiết lập mô hình này và đưa ra các cải tiến hỗ trợ cho khung pháp lý không yêu cầu cấp vốn trước (NPF).

Các cơ quan quản lý, các công ty môi giới trong nước và quốc tế, các tổ chức lưu ký và các công ty mua bán đã thống nhất về các thành phần vận hành chính cần thiết cho việc triển khai, phần việc còn lại tập trung vào việc hoàn thiện các thỏa thuận song phương giữa các công ty môi giới toàn cầu và trong nước.

Hội đồng quản trị chỉ số FTSE Russell xác nhận rằng họ hài lòng với tiến độ đạt được trong việc triển khai mô hình môi giới toàn cầu, điều cần thiết để hỗ trợ mô phỏng chỉ số, và do đó Việt Nam vẫn được lên kế hoạch thực hiện từ trạng thái thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ thứ Hai ngày 21/9/2026.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi có trật tự và phù hợp với các cân nhắc về năng lực thị trường địa phương, việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

Chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Một quyết định sẽ đưa Việt Nam sánh ngang Trung Quốc, Ấn Độ

Vàng và nhiều loại tài sản lên blockchain: Tiềm năng thị trường có thể lên tới 80 tỷ USD nhưng đây mới là rủi ro thực sự

05:05 , 08/04/2026
Một thế lực âm thầm "gom hàng" khi chứng khoán rơi về vùng giá thấp

00:09 , 08/04/2026
Đừng bỏ hết tiền vào ngân hàng, chuyên gia Dragon Capital gợi ý kênh đầu tư có thể sinh lời 15-17%

00:05 , 08/04/2026
Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 1/2026: Dư nợ margin tăng mạnh trở lại

00:03 , 08/04/2026

