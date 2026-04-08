Doanh nghiệp liên quan đến TTC Land báo lãi ròng năm 2025 gần 6,6 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Toàn Hải Vân công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản kỳ báo cáo năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Toàn Hải Vân ở mức hơn 2.570 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 2.467 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Toàn Hải Vân báo lãi ròng gần 6,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số gần 5,5 tỷ đồng năm trước đó.

Tại cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả ở mức 6.779 tỷ đồng, gấp 2,64 lần so với vốn chủ sở hữu và giảm 393 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do Toàn Hải Vân giảm nợ phải trả khác từ 5.428 tỷ đồng về hơn 4.865 tỷ đồng (chiếm phần lớn là phải trả dài hạn gần 2.491 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác 550 tỷ đồng,chi phí phải trả ngắn hạn gần 582 tỷ đồng; vay ngắn hạn bên liên quan, tổ chức và cá nhân khác gần 438 tỷ đồng,...).

Toàn Hải Vân còn ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng hơn 1.273 tỷ đồng, tăng gần 250 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu nợ của Toàn Hải Vân năm 2025 (cột thứ nhất từ phải sang). Nguồn: HNX

Nợ vay từ phát hành trái phiếu cải thiện từ 720 tỷ đồng về 640 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ 5 lô trái phiếu THVCH2129001, THVCH2129002, THVCH2129003, THVCH2129004 và THVCH2229001.

Cùng trong ngày 30/6/2025, Toàn Hải Vân đã tiến hành mua lại trước hạn tổng cộng 80 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu, bao gồm: gần 35 tỷ đồng mã THVCH2129001, 15 tỷ đồng mã THVCH2229001 và 10 tỷ đồng mỗi lô: THVCH2129002, THVCH2129003 và THVCH2129004.

Sau đợt mua lại này, dư nợ gốc theo mệnh giá của lô trái phiếu THVCH2129001 là 280 tỷ đồng; lô THVCH2229001 là 120 tỷ đồng; 3 lô còn lại đều có dư nợ 80 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, 5 lô trái phiếu kể trên được Toàn Hải Vân phát hành trong 2 năm 2021 và 2022, dự kiến đáo hạn cùng vào ngày 30/6/2029, với tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo và phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có thể mua lại hoặc bán lại trước hạn.

Theo công bố phát hành trên HNX, mục đích phát hành là để đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ dược đảm bảo từ doanh thu dự án nói trên.

Ảnh: Toàn Hải Vân

Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm do Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến là 3.579 tỷ đồng, sản phẩm bao gồm tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch – lưu trú.

Về Toàn Hải Vân, doanh nghiệp này được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Địa chỉ trụ sở chính tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 2.465 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (SN 1962) từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Toàn Hải Vân. Sau đó, vị trí này do ông Nguyễn Thanh Ngữ (SN 1987) đảm nhiệm.

Quay trở lại với Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) thể hiện, tính đến ngày 31/12/2025, TTC Land có khoản nợ trái phiếu 850 tỷ đồng nhằm mục đích đầu tư vào Khu resort nghi dưỡng A4-1 và Đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9 (thuộc Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm).

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên của TTC Land là Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm thuộc sở hữu của Toàn Hải Vân.

Lô trái phiếu của TTC Land có mã SCR12401 được phát hành ngày 30/12/2024, giá trị phát hành 850 tỷ đồng; kỳ hạn 60 tháng; ngày đáo hạn theo kế hoạch 30/12/2029.

Mối quan hệ giữa TTC Land và Toàn Hải Vân chưa dừng lại ở đó. Cũng theo BCTC hợp nhất quý IV/2025 của SCR, tính đến ngày 31/12/2025, TTC Land có khoản đầu tư dài hạn hơn 564 tỷ đồng vào Toàn Hải Vân; tương ứng tỷ lệ biểu quyết 8,35%.

Nói thêm về Toàn Hải Vân, ngoài Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, doanh nghiệp này cũng là doanh nghiệp phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại Selavia, với diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.