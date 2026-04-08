Vì sao nhà đầu tư chứng khoán ngày càng thích giao dịch trên ứng dụng ngân hàng?

Trong vài năm trở lại đây, nhà đầu từ chứng khoán trẻ đang có xu hướng lựa chọn phương thức giao dịch đầu tư đơn giản và tuận tiện hơn: đầu tư chứng khoán ngay trên ứng dụng ngân hàng số quen thuộc. Chẳng hạn, trên ứng dụng BIDV SmartBanking, khách hàng hiện đã có thể mở tài khoản và giao dịch chứng khoán thông qua sự kết nối với công ty Chứng khoán BIDV (BSC).

Khi đầu tư trở thành một phần của quản lý tài chính cá nhân

Ứng dụng ngân hàng số trở thành "trung tâm tài chính" của nhiều người. Từ chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, tiết kiệm cho đến quản lý dòng tiền hàng ngày, tất cả đều được thực hiện trên một ứng dụng duy nhất.

Việc có thể theo dõi và giao dịch chứng khoán ngay trên ứng dụng ngân hàng BIDV SmartBanking giúp nhà đầu tư dễ dàng kết nối giữa chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng có thể quản lý tài khoản ngân hàng, mở tài khoản chứng khoán BSC, đặt lệnh mua/bán & theo dõi danh mục đầu tư ngay trong ứng dụng ngân hàng số.

Sự liền mạch này giúp quá trình đầu tư trở nên tự nhiên hơn, như một phần trong việc quản lý tài chính hàng ngày, thay vì là một hoạt động tách biệt như trước đây.

Yếu tố niềm tin từ hệ sinh thái ngân hàng

Bên cạnh sự tiện lợi, niềm tin vào hệ sinh thái ngân hàng cũng là một yếu tố quan trọng khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn đầu tư chứng khoán trên ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng lớn như BIDV.

Đầu tư chứng khoán trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc mang đến cảm giác tin cậy, đặc biệt với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường

Việc liên kết giữa tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán cũng giúp dòng tiền đầu tư dễ theo dõi hơn. Điển hình như cách BIDV & BSC đang triển khai với tài khoản liên kết BIDV@Securities - Tài khoản thanh toán kết nối tài khoản chứng khoán, tự động khấu trừ theo các lệnh mua/bán trong ngày, tinh giản thao tác nộp/rút tiền truyền thống.

Trải nghiệm đầu tư đơn giản hơn cho nhà đầu tư mới

Một điểm đáng chú ý khác là khi đầu tư chứng khoán trong ứng dụng ngân hàng số, ví dụ như trên BIDV SmartBanking, giao diện được thiết kế đơn giản, phù hợp với những người mới tham gia thị trường chứng khoán. Từ mở tài khoản chứng khoán, liên kết tài khoản ngân hàng đến thực hiện giao dịch đặt lệnh, mọi thao tác đều được tối giản để người dùng dễ dàng tiếp cận.

