NÓNG: FTSE Russell dự kiến danh mục cổ phiếu Việt Nam và tỷ trọng khi nâng hạng

FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ, xác nhận Việt Nam được lên kế hoạch thực hiện từ trạng thái thị trường cận biên (Frontier Market) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Emerging Market), có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.

Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

Đồng thời, FTSE Russell cũng công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sàng lọc đủ điều kiện của chỉ số FTSE Global All Cap dựa trên dữ liệu tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 31/12/2025. Danh mục dự kiến gồm hàng loạt các Bluechips như HPG, VCB, BID, VIC, VHM, MSN, FPT, VNM, SSI,..

Tuy nhiên, FTSE Russell nhấn mạnh danh sách cuối cùng các chứng khoán Việt Nam đủ điều kiện để được đưa vào các chỉ số liên quan sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 21/8/2026. Bên cạnh đó, báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng.

Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,037% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,024% trong rổ FTSE All-World, 0,35% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,227% trong rổ FTSE Emerging Index. Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.

Theo báo cáo chiến lược mới đây, SSI Research ước tính dòng vốn thụ động khoảng 1,67 tỷ USD từ các quỹ ETF toàn cầu sẽ đổ vào thị trường. Dòng vốn này nhiều khả năng sẽ không giải ngân một lần, mà được phân bổ theo 3–5 đợt, tương tự kinh nghiệm nâng hạng của Saudi Arabia năm 2019. Các đợt giải ngân dự kiến diễn ra theo chu kỳ hàng quý nhằm hạn chế biến động và giảm thiểu xáo trộn cho thị trường.

SSI Research cho biết đã thực hiện nghiên cứu so sánh tỷ suất sinh lời của các thị trường từng được FTSE nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Kết quả cho thấy, các thị trường này thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn, qua đó củng cố kỳ vọng tích cực đối với Việt Nam.