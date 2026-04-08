Cáp treo Fansipan Sa Pa báo lãi gần 29 tỷ đồng trong năm 2025

Theo thông tin công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa đạt hơn 28,7 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 125% (tương ứng gấp 2,25 lần) so với năm 2024. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ các hoạt động kinh doanh trọng tâm như cáp treo, khách sạn, hoạt động vui chơi giải trí… đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt.



Bên cạnh kết quả kinh doanh khởi sắc, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa đạt hơn 4.806 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,8 lần so với thời điểm cuối năm 2024.

Song hành với đà tăng trưởng lợi nhuận, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như ROA (0,22%) và ROE (0,88%) của doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng cải thiện rõ nét so với cùng kỳ.

Khả năng thanh khoản của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tiếp tục được củng cố với hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,94 lần, tăng nhẹ so với mức 1,86 lần của năm trước.

Trong năm, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vốn.

Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Cáp Treo Fansipan Sa Pa thành lập năm 2013, có trụ sở chính tại Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là đơn vị vận hành Quần thể Sun World Fansipan Legend.

Cáp treo Fansipan được khởi công xây dựng vào tháng 11/2013. Đến ngày 2/2/2016, tuyến cáp treo Fansipan được khánh thành và đưa vào hoạt động tại Sapa, Lào Cai.

Cáp treo Fansipan có độ cao so với mực nước biển là 3143m. Một cabin của cáp treo có thể chứa được tối đa 35 khách. Công suất vận chuyển của cáp khoảng 2.000 khách/giờ. Thời gian từ ga đi tới ga đến chỉ mất 15 phút trong khi trước kia phải mất từ 2 đến 4 ngày mới leo lên đến đỉnh.



