F88 muốn tăng vốn điều lệ vượt 2.400 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, F88 dự kiến phát hành hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.101 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Đồng thời, F88 còn chào bán thêm hơn 22 triệu cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu. Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán tối thiểu là 22.240 đồng/cổ phiếu, F88 dự thu về tối thiểu 489,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

F88 dự kiến phát hành 2 đợt cổ phiếu nêu trên trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng từ gần 1.101,3 tỷ đồng lên mức gần 2.422,8 tỷ đồng.

Được biết, phương án tăng vốn điều lệ nêu trên đã được các cổ đông của F88 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/3/2026 vừa qua.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2025 (ESOP 2025), giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và quý I/2026.

Tại đại hội, doanh nghiệp cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt gần 5.462 tỷ đồng, tăng 42% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25%.

Đồng thời, F88 còn thông qua tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).