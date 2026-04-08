Theo Korea Times, các lãnh đạo của những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ thăm Ấn Độ và Việt Nam vào cuối tháng này nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, trong bối cảnh gia tăng bất ổn do khủng hoảng Trung Đông và xu hướng bảo hộ thương mại.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã thành lập các đoàn doanh nghiệp để lần lượt thăm Ấn Độ và Việt Nam vào cuối tháng này. Mỗi đoàn dự kiến quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp, tham gia các diễn đàn kết nối với đối tác bản địa.



Đáng chú ý, đoàn sang Việt Nam nhiều khả năng có sự góp mặt của loạt “ông lớn” đứng đầu các chaebol Hàn Quốc như Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Euisun, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và Chủ tịch SK Group Chey Tae-won.



Trong số này, SK Innovation đã trúng thầu dự án lớn tại Việt Nam trị giá 2,3 tỷ USD, bao gồm xây dựng nhà máy điện khí và cảng LNG, cho thấy tham vọng mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng.



Việt Nam hiện cũng là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của các tập đoàn Hàn Quốc. Gần một nửa sản lượng smartphone của Samsung Electronics được sản xuất tại đây, bên cạnh sự hiện diện của Samsung Display. Trong khi đó, LG Electronics, LG Innotek và LG Display đang vận hành hệ thống sản xuất thông qua 12 công ty liên kết tại Việt Nam.



Ở chiều ngược lại, đoàn công tác tới Ấn Độ cũng được kỳ vọng có sự tham gia của lãnh đạo ba tập đoàn Samsung, Hyundai và LG, phản ánh vai trò ngày càng lớn của thị trường này. Với dân số khoảng 1,4 tỷ người và đà tăng trưởng kinh tế tích cực, Ấn Độ được xem là thị trường chiến lược đối với các sản phẩm công nghệ và điện tử gia dụng.



Samsung Electronics hiện sở hữu các cơ sở sản xuất tại Noida và Tamil Nadu, đồng thời đặt trung tâm R&D lớn nhất bên ngoài Hàn Quốc tại quốc gia này. Tương tự, LG Electronics coi Ấn Độ là trụ cột trong chiến lược “Global South”, vận hành nhà máy tại Noida và Pune, đồng thời đang phát triển thêm cơ sở mới tại Sri City; công ty con của hãng cũng đã niêm yết trên sàn chứng khoán địa phương.



Bên cạnh đó, Hyundai Motor đã niêm yết đơn vị tại Ấn Độ và đang lên kế hoạch nâng công suất nhà máy Pune lên 1 triệu xe mỗi năm.



Theo một quan chức trong ngành, các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Việt Nam đang nổi lên như những điểm tựa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và xu hướng bảo hộ gia tăng. Các chuyến thăm lần này vì thế được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bất định và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác địa phương.﻿