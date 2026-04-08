DGW X SYNOPSYS: Mắt xích quan trọng trong kỷ nguyên dữ liệu và bán dẫn

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong suốt 8 năm đồng hành, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Digiworld (DGW) trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ thiết kế bán dẫn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược , tương tự như dầu mỏ trong thế kỷ trước. Tại Việt Nam, làn sóng số hóa đang tăng tốc mạnh mẽ với hơn 78 triệu người dùng internet (chiếm 79% dân số) và tăng trưởng thương mại điện tử đạt 25–27% chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.

AI, cloud và chuyển đổi số đang bùng nổ tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng dữ liệu và data center. Với sự hỗ trợ từ hàng loạt chính sách của Chính phủ, AI và hạ tầng số đang trở thành nền tảng chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tương lai.

Điều này kéo theo một nhu cầu khổng lồ về lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu , thúc đẩy sự phát triển cấp bách của hạ tầng data center . Nếu dữ liệu là “dầu mỏ”, thì data center chính là nhà máy lọc dầu – nơi biến dữ liệu thành giá trị kinh tế thực sự.

Tuy nhiên, để “nhà máy” này vận hành hiệu quả và tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, cần có “bộ não” đứng phía sau điều khiển. Ở quy mô quốc gia cũng vậy, để nâng tầm nền kinh tế, đảm bảo tự chủ và phát triển bền vững trong dài hạn, việc làm chủ công nghệ là yếu tố then chốt. Và cốt lõi của tự chủ công nghệ chính là làm chủ chip (công nghệ bán dẫn) – nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng tạo ra giá trị gia tăng của nền kinh tế trong dài hạn. Nói một cách đơn giản, chip (công nghệ bán dẫn) chính là “bộ não” vận hành toàn bộ cỗ máy kinh tế số.

Từ đó có thể thấy, để làm chủ “bộ não” của nền kinh tế số, không chỉ cần năng lực sản xuất chip mà còn cần các công cụ thiết kế vi mạch tiên tiến – nơi mọi con chip được hình thành ngay từ bước đầu. Nếu AutoCAD giúp kỹ sư thiết kế nhà cửa, máy móc hay hạ tầng dưới dạng bản vẽ 2D/3D trong thế giới vật lý, thì các công cụ thiết kế vi mạch cũng đóng vai trò tương tự trong thế giới số – nơi từng con chip được tạo ra với độ phức tạp cực cao, như “bộ não” của mọi thiết bị.

Đây chính là lĩnh vực mà Synopsys đang dẫn đầu toàn cầu, với các giải pháp giúp thiết kế và kiểm thử những vi mạch phức tạp nhất hiện nay. Synopsys được ví như “AutoCAD của ngành bán dẫn”: thay vì thiết kế cấu trúc bên ngoài, Synopsys cung cấp các công cụ để xây dựng cấu trúc bên trong của vi mạch , nơi quyết định toàn bộ sức mạnh của công nghệ.

Vinh dự hơn, Digiworld là đối tác phân phối độc quyền cho thương hiệu Synopsys tại Việt Nam. Qua 8 năm đồng hành cùng Synopsys, Digiworld đã từng bước đặt nền móng và mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ thiết kế bán dẫn tiên tiến cho các tập đoàn trong và ngoài nước, các viện công nghệ, trường đại học trên toàn quốc. Hành trình hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Trong bối cảnh dữ liệu và AI bùng nổ, Digiworld không chỉ là nhà phân phối, mà còn là mắt xích quan trọng kết nối công nghệ toàn cầu với thị trường Việt Nam , góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số bền vững.