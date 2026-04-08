FECON đẩy mạnh đầu tư khu công nghiệp: Bước đi chiến lược tạo dòng tiền ổn định

Nhưng phía sau bước đi tưởng như “bất ngờ” này là một lộ trình đã được tính toán từ trước, cho thấy doanh nghiệp đang âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng, để định vị mình trong một cuộc chơi dài hạn hơn nhiều.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Tiến Trung – Phó Chủ tịch HĐQT FECON Invest – đơn vị thuộc hệ sinh thái FECON, để làm rõ cách doanh nghiệp này đang tiếp cận “cuộc chơi” dài hạn như thế nào.

PV: Thưa ông, bất động sản công nghiệp xưa nay vẫn được đánh giá là lĩnh vực hấp dẫn đầu tư. Còn thời điểm này, ông nhìn nhận thế nào về thị trường?

Ông Phùng Tiến Trung: Thị trường đang bước sang một giai đoạn rất khác. Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh chủ yếu chỉ đến từ quỹ đất và vị trí, thì hiện nay các nhà đầu tư – đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao – đặt ra yêu cầu khắt khe hơn nhiều về chất lượng hạ tầng, tiêu chuẩn môi trường và khả năng vận hành.

Điều đó khiến cuộc cạnh tranh chuyển từ “ai có đất” sang “ai tạo được giá trị trên đất”. Khu công nghiệp không còn đơn thuần là nơi cung cấp mặt bằng sản xuất, mà phải trở thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả, ổn định và lâu dài.

Phối cảnh dự án

PV: Trong bối cảnh đó, vì sao FECON quyết định đẩy mạnh đầu tư vào khu công nghiệp?

Ông Phùng Tiến Trung: Mảng thi công vẫn là nền tảng của FECON, giúp doanh nghiệp duy trì năng lực kỹ thuật và nguồn việc ổn định. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở vai trò nhà thầu, giá trị tạo ra sẽ có giới hạn và phụ thuộc nhiều vào chu kỳ thị trường.

Trong khi đó, phát triển khu công nghiệp cho phép doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị – từ đầu tư, xây dựng đến vận hành và khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc chuyển từ mô hình doanh thu theo từng dự án sang mô hình sở hữu tài sản và tạo dòng tiền dài hạn.

Chính vì vậy, chúng tôi xác định phát triển hạ tầng khu công nghiệp là một trong ba trụ cột chiến lược, nhằm bổ sung và cân bằng với mảng xây dựng truyền thống, đồng thời nâng chất lượng tăng trưởng trong dài hạn.

PV: Việc tập trung phát triển hai khu công nghiệp liên tiếp tại Bắc Ninh cho thấy FECON đang theo đuổi một chiến lược có chủ đích?

Ông Phùng Tiến Trung: Chúng tôi không phát triển dàn trải, mà đi theo lộ trình rõ ràng.

Dự án FECON IP Hiệp Hòa, quy mô khoảng 75 ha với tổng mức đầu tư hơn 950 tỷ đồng, là bước đi đầu tiên mang tính “thử nghiệm”, giúp doanh nghiệp kiểm chứng mô hình phát triển khu công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm vận hành.

Trên nền tảng đó, FECON triển khai tiếp Khu công nghiệp FECON IP Hòa Yên với quy mô khoảng 256 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng – tức gấp hơn 4 lần về diện tích. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã chuyển sang giai đoạn đầu tư bài bản, quy mô lớn và mang tính dài hạn.

PV: Vì sao Bắc Ninh được lựa chọn là địa bàn trọng điểm?

Ông Phùng Tiến Trung: Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp năng động nhất miền Bắc, với hệ sinh thái sản xuất đã hình thành rõ nét và khả năng thu hút vốn đầu tư duy trì ổn định trong nhiều năm.

Quan trọng hơn, đây là thị trường có “chất lượng cầu” cao. Các nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm quỹ đất, mà yêu cầu rất khắt khe về hạ tầng kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn vận hành. Điều này phù hợp với định hướng của FECON khi phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh không gian phát triển vùng tiếp tục mở rộng, Bắc Ninh vẫn còn dư địa để hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò là cực tăng trưởng mới trong mạng lưới công nghiệp phía Bắc.

PV: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, đâu là điểm khác biệt trong cách FECON phát triển khu công nghiệp?

Ông Phùng Tiến Trung: Chúng tôi không tiếp cận khu công nghiệp theo mô hình truyền thống chỉ tập trung vào hạ tầng cơ bản. Định hướng của FECON là phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, đáp ứng đồng thời ba yếu tố: hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiêu chuẩn môi trường cao và hệ sinh thái xã hội hoàn chỉnh.

Ngay từ khâu quy hoạch, các giải pháp như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái sử dụng nước thải hay tối ưu tài nguyên đã được tích hợp. Đồng thời, các tiện ích phục vụ người lao động cũng được tính toán đồng bộ.

Mục tiêu không chỉ là thu hút doanh nghiệp sản xuất, mà là xây dựng một môi trường phát triển bền vững – nơi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, còn cộng đồng lao động và dân cư xung quanh có thể phát triển ổn định, lâu dài.

PV: Các dự án Đầu tư Khu công nghiệp đóng vai trò như thế nào trong chiến lược dài hạn của FECON?

Ông Phùng Tiến Trung: Chúng tôi không nhìn khu công nghiệp như một dự án đơn lẻ, mà là một phần trong hệ sinh thái phát triển dài hạn.

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất và đại tu máy đào hầm TBM ngay trong khu công nghiệp. Đây là bước chuẩn bị để đón đầu nhu cầu rất lớn từ các dự án đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia trong giai đoạn 2026–2040.

Như vậy, khu công nghiệp không chỉ tạo doanh thu từ cho thuê đất, mà còn trở thành nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hơn trong chuỗi giá trị.

PV: Vậy sau Bắc Ninh, FECON có kế hoạch mở rộng đầu tư khu công nghiệp ra các địa phương khác không?

Ông Phùng Tiến Trung: Sau Bắc Ninh, FECON đang nghiên cứu đầu tư tại một số địa phương có tiềm năng công nghiệp lớn như Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ và Ninh Bình, với định hướng hình thành mạng lưới khu công nghiệp có tính liên kết vùng.

Nếu triển khai đúng tiến độ và định hướng, bất động sản công nghiệp sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tài sản và tạo dòng tiền ổn định cho FECON trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!