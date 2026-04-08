Giải pháp tích lũy số: "Điểm tựa" tài chính vững chắc trong kỳ biến động

Tích lũy trở thành xu hướng trong bối cảnh thị trường biến động

Những tháng đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Lãi suất tiền gửi ngân hàng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại ở các kỳ hạn dài, trong khi giá vàng liên tục lập mặt bằng mới và nhiều yếu tố địa chính trị trên thế giới vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Theo dữ liệu từ DNSE Research, tổng tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đã đạt 7,83 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 9/2025, mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng trong quý I/2026, lượng tiền gửi mới của người dân đã tăng thêm hơn 415 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, tỷ lệ người trưởng thành tại Việt Nam có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng đạt khoảng 33% trong 12 tháng qua. Điều này phản ánh vai trò quan trọng của tích lũy trong chiến lược tài chính của người trưởng thành.

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư như chứng khoán, vàng hay bất động sản có thể biến động mạnh theo chu kỳ thị trường, nhiều nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng ưu tiên bảo toàn dòng tiền và tích lũy ổn định hơn là chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Theo các chuyên gia tài chính, việc tích lũy đều đặn không chỉ giúp xây dựng quỹ dự phòng giảm áp lực trước rủi ro bất ngờ, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch dài hạn như giáo dục con cái hay chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu an nhàn.

Xu hướng tích lũy số đang lên ngôi

Cùng với sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech), việc tích lũy tài sản không còn bó hẹp trong các hình thức truyền thống tại quầy. Nhiều người dùng hiện nay lựa chọn các nền tảng tài chính số nhờ sự tiện lợi, khả năng thao tác nhanh trên điện thoại và dễ dàng theo dõi biến động tài sản theo thời gian thực.

Theo báo cáo của nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường fintech tại Đông Nam Á, tỷ lệ người dùng các ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư số tại Việt Nam đang tăng nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt ở nhóm người trẻ và dân văn phòng.

Việc tích lũy trên nền tảng số cho phép người dùng:

Bắt đầu tích lũy với số vốn linh hoạt.

Theo dõi lộ trình tài chính rõ ràng.

Chủ động quản trị tài sản mọi lúc, mọi nơi.

Dễ dàng điều chỉnh mục tiêu tích lũy theo nhu cầu cá nhân.

Nắm bắt xu hướng, Công ty CP 3Gang đã phát triển ứng dụng 3Gang, nền tảng cung cấp giải pháp tích lũy và quản trị tài chính dành cho người dùng cá nhân.

Trong quá trình phát triển hệ sinh thái, 3Gang đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đối tác uy tín nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuẩn xác:

Xác thực danh tính: Ứng dụng công nghệ định danh điện tử (eKYC) từ Tập đoàn VNPT giúp chuẩn hóa thông tin người dùng ngay từ bước đăng ký.

Giám sát dòng tiền: Toàn bộ nguồn lực tài chính tích lũy được thực hiện thông qua hệ thống lưu ký và giám sát tại Ngân hàng VPBank.

Kết nối sản phẩm chính thống: Thông qua nền tảng phân phối chứng chỉ quỹ Fmarket (thuộc chủ quản của FinCorp), người dùng 3Gang có thể tiếp cận trực tiếp danh mục từ các công ty quản lý quỹ uy tín nhất thị trường.

Hướng tới dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), 3Gang triển khai chương trình ưu đãi "Tăng tốc tích lũy, mở quỹ tương lai" với các nội dung cụ thể:

Đối với khách hàng mới

Khách hàng thực hiện định danh (eKYC) từ ngày 01/04 đến 20/04/2026 khi tham gia thiết lập lộ trình tích lũy lần đầu tiên trên ứng dụng 3Gang sẽ được tiếp cận mức hiệu suất mục tiêu thuộc nhóm ưu việt trên thị trường. Kèm cơ hội nhận phần quà đặc biệt trị giá 200.000 VNĐ cho 100 khách hàng nhanh tay tích lũy sớm nhất.

Đối với khách hàng hiện hữu

Những khách hàng đã hoàn thành định danh trước ngày 01/04/2026 sẽ có cơ hội nhận bộ quà tặng trị giá 1.000.000 VNĐ cùng ưu đãi hiệu suất hấp dẫn, áp dụng theo từng mốc tích lũy trên ứng dụng.

Đặc biệt, khi giới thiệu bạn bè tham gia hệ sinh thái từ ngày 01/05 đến hết ngày 15/05/2026, khách hàng còn có cơ hội rinh về phần tiền thưởng hấp dẫn lên tới 10.000.000 VNĐ.

Thêm lựa chọn cho nhà đầu tư cá nhân

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc lựa chọn một kênh tích lũy an toàn, linh hoạt và được bảo chứng bởi các đơn vị uy tín đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Với các giải pháp tài chính số cùng chương trình ưu đãi dịp đại lễ, 3Gang đang mang đến một lựa chọn đáng chú ý cho người dùng mong muốn xây dựng nền móng tài chính vững chắc cho tương lai.