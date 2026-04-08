Sau khi về Golden Gate, The Coffee House đang thay đổi ra sao?

Khi nhiều người nghĩ The Coffee House đang lùi dần khỏi thị trường…

Trong vài năm gần đây, thị trường cà phê Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi nhiều thương hiệu mới liên tục xuất hiện. Cuộc đua bám trụ trở nên chật chội hơn, và áp lực đào thải trong ngành cũng ngày càng rõ rệt.

Giữa bối cảnh đó, The Coffee House - một thương hiệu cà phê từng quen thuộc với người trẻ, lại có giai đoạn được cho là đánh mất vị thế nổi bật từng có.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái Golden Gate vào năm ngoái, số lượng cửa hàng của chuỗi này được ghi nhận giảm đáng kể, khiến không ít người cho rằng thương hiệu đang hụt hơi trên đường đua, thậm chí có thể đang dần lùi lại trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường.

Thế nhưng gần đây, một hình ảnh khác bắt đầu xuất hiện. Tại nhiều khu vực, các cửa hàng The Coffee House đang đồng loạt xuất hiện với diện mạo mới: không gian hiện đại hơn, thiết kế tối giản hơn nhưng vẫn giữ cảm giác thoải mái quen thuộc của "Nhà".

Những thay đổi này khiến nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: phải chăng chuỗi cà phê này đang âm thầm chuẩn bị cho một sự trở lại trên đường đua?

Quán cà phê đang trở thành "không gian đa nhiệm" của người trẻ

Nếu bước vào các cửa hàng The Coffee House gần đây, dễ thấy không gian bên trong đã có nhiều thay đổi. Các khu vực ngồi được chia linh hoạt hơn: bàn dài cho nhóm bạn, góc yên tĩnh cho những người làm việc một mình, hay những góc ngồi thoải mái phù hợp cho các cuộc trò chuyện và gặp gỡ.

Sự thay đổi này dường như phản ánh khá rõ cách người trẻ ngày nay đang sử dụng quán cà phê.

Với nhiều Gen Z, quán cà phê ngày nay không chỉ là nơi để uống cà phê. Không ít người trẻ dành 3-4 tiếng mỗi ngày tại đây để làm việc, học tập hoặc gặp gỡ bạn bè. Trong nhịp sống đa nhiệm, quán cà phê dần trở thành một "không gian trung chuyển", nơi người ta vừa làm việc, trò chuyện, vừa tìm cảm hứng giữa guồng quay của ngày dài.

Và có vẻ như The Coffee House cũng đang điều chỉnh trải nghiệm của mình theo xu hướng ấy.

The Coffee House đang đưa cafe trở lại vị trí trung tâm, đúng với tinh thần của tên thương hiệu?

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ngay trong menu.

Nếu trước đây nhiều người nhớ đến The Coffee House với những món trà trái cây quen thuộc, thì gần đây cà phê lại chiếm hơn một nửa danh mục đồ uống, vượt trội so với các lựa chọn trà.

Nhìn kỹ hơn có thể thấy bên cạnh những lựa chọn quen thuộc như Espresso, Latte hay Americano, thương hiệu này cũng đang thử nghiệm nhiều biến tấu cà phê với các nguyên liệu khác nhau.

Một số cái tên như Latte Bạc Xỉu hay những phiên bản cà phê mang cảm hứng từ khẩu vị địa phương cho thấy nỗ lực làm mới trải nghiệm từ nền cà phê quen thuộc. Những sự kết hợp này có vẻ khá thú vị và dễ tạo tò mò với giới trẻ, đồng thời được kỳ vọng có thể tạo ra phản hồi tích cực từ thị trường.

The Coffee House mở rộng menu đồ ăn: dấu ấn chiến lược từ Golden Gate?

Bên cạnh đồ uống, một thay đổi khác cũng bắt đầu xuất hiện: menu đồ ăn của The Coffee House đang được mở rộng đáng kể.

Nếu trước đây thương hiệu này chủ yếu gắn với các loại bánh ngọt quen thuộc, thì trong menu gần đây bắt đầu xuất hiện thêm những lựa chọn mang phong cách brunch cho bữa giữa ngày như pizza, pasta hay salad.

Trong bối cảnh nhiều chuỗi cà phê vẫn đang loay hoay tìm cách cân bằng giữa menu đồ uống và đồ ăn, bước đi chiến lược này của The Coffee House, với lợi thế từ hệ sinh thái nhà hàng của Golden Gate, đang mở ra một hướng tiếp cận có thể giúp chuỗi cà phê này gia tăng lợi thế trong cuộc đua thị trường, khi trải nghiệm tại quán không chỉ dừng lại ở cà phê mà trở nên trọn vẹn hơn với những lựa chọn ẩm thực đa dạng.

Một sự thay đổi âm thầm, hay khởi đầu cho điều lớn hơn?

Nhìn tổng thể, những thay đổi gần đây của The Coffee House từ hình ảnh cửa hàng, cách tổ chức không gian cho đến menu cho thấy chuỗi cà phê này dường như đang bước vào một giai đoạn thay đổi.

Liệu đây chỉ là những thử nghiệm ban đầu, hay là bước chuẩn bị cho một sự tái định vị lớn hơn sau khi gia nhập hệ sinh thái Golden Gate?

Câu trả lời có lẽ sẽ cần thêm thời gian.

Nhưng với những chuyển động đang dần lộ diện, The Coffee House dường như đang phát ra những tín hiệu cho thấy một chương mới có thể đang bắt đầu.