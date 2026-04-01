Đại gia dệt may trên sàn phá kỷ lục doanh thu, nuôi 18.800 lao động trả lương 12 triệu đồng/tháng trong năm 'vượt khó' của ngành

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã CK: TNG) vừa công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt gần 8.699 tỷ đồng, tăng khoảng 13,6% so với mức 7.656 tỷ đồng của năm 2024.

Lợi nhuận gộp ghi nhận 1.239 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp khoảng 14,2%.﻿ Lợi nhuận sau thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng hơn 24,8% so với năm trước (314,8 tỷ đồng).﻿

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.﻿

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng mạnh chủ yếu nhờ: doanh thu tăng nhờ mở rộng thị trường và tập trung sản phẩm giá trị cao; tối ưu chi phí thông qua cải tiến sản xuất, ứng dụng tự động hóa; nâng cao năng suất lao động nhờ đầu tư công nghệ và đào tạo; quản lý tài chính hiệu quả, tiết giảm chi phí.

Cuối năm 2025, tổng số nhân viên là 18.872 người, giảm nhẹ so với con số 19.052 người vào cuối năm 2024.

Báo cáo cũng cho biết tổng chi phí nhân công của TNG trong năm 2025 là 2.763 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với 2024. Ước tính chi phí nhân viên bình quân là 12,2 triệu/tháng. ﻿

﻿Được biết, TNG chuyên cung cấp hàng may mặc cho các đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas… đồng thời xuất khẩu bông phục vụ cho nguồn nguyên liệu sản xuất các sản phẩm jacket của các khách hàng đối tác sang thị trường Ấn Độ, Indo, Ethiopia.

Năm 2025 tiếp tục được ghi nhận là một năm vượt khó của ngành dệt may trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2024, cho thấy nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong việc duy trì đà tăng trưởng giữa áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt.﻿