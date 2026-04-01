166 người thi vào Vinamilk chỉ chọn 1, khó hơn đại học Top đầu Việt Nam

Theo báo cáo thường niên 2025 của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, Mã CK: VNM), tính đến hết năm 2025, công ty có 9.906 nhân sự, giảm 54 người so với năm trước.

Trong năm, Vinamilk triển khai 3 chương trình thu hút nhân tài, trong đó nổi bật là Graduate Talent Program và Sales Trainee Program. Riêng Graduate Talent Program ghi nhận gần 6.300 hồ sơ ứng tuyển, với tỷ lệ chọi lên tới 1:166, tương đương chỉ khoảng 38 ứng viên được lựa chọn.



Ở mảng kinh doanh, Sales Trainee Program (Chương trình tuyển dụng thực tập sinh mảng kinh doanh) thu hút 1.965 hồ sơ với tỷ lệ chọn lọc 1:115, tương đương chỉ khoảng 17 ứng viên được lựa chọn.

﻿Hiện giá trị thương hiệu của Vinamilk được định giá 3 tỷ USD, năm 2025 được Brand Finance xếp vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu.

Một trong những “vũ khí” giúp Vinamilk đạt được thành tích trên có thể kể đến chiến dịch lớn - thay đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu - vào tháng 7/2023 và hàng năm bỏ ra một lượng chi phí khổng lồ cho dịch vụ khuyến mại, hỗ trợ bán hàng, quảng cáo,...



Theo báo cáo tài chính hợp nhất, cơ cấu chi phí năm 2025 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức đầu tư lớn cho hoạt động bán hàng, với tổng chi phí đạt 13.641 tỷ đồng, tương đương khoảng 37,37 tỷ đồng/ngày, tăng 2,1% so với năm 2024.

Trong đó, chi phí dịch vụ khuyến mại, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 9.550 tỷ.

Chi phí quảng cáo, nghiên cứu thị trường là 1.051 tỷ đồng, tương đương 2,88 tỷ đồng/ngày.

Được thành lập từ năm 1976, Vinamilk hiện là doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam và thuộc top 40 công ty sữa hàng đầu thế giới. Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu tới khoảng 60 quốc gia, mang về doanh thu hơn 60.000 tỷ đồng mỗi năm.



Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Vinamilk ghi nhận doanh thu 63.724 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.414 tỷ đồng.



Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng, tăng 4,3%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 12.197 tỷ đồng, tăng 4,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 9.828 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,4% so với năm trước.﻿