Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

166 người thi vào Vinamilk chỉ chọn 1, khó hơn đại học Top đầu Việt Nam

Phụng Tiên | 09-04-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Theo báo cáo thường niên 2025 của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, Mã CK: VNM), tính đến hết năm 2025, công ty có 9.906 nhân sự, giảm 54 người so với năm trước.

Trong năm, Vinamilk triển khai 3 chương trình thu hút nhân tài, trong đó nổi bật là Graduate Talent Program và Sales Trainee Program. Riêng Graduate Talent Program ghi nhận gần 6.300 hồ sơ ứng tuyển, với tỷ lệ chọi lên tới 1:166, tương đương chỉ khoảng 38 ứng viên được lựa chọn.

Ở mảng kinh doanh, Sales Trainee Program (Chương trình tuyển dụng thực tập sinh mảng kinh doanh) thu hút 1.965 hồ sơ với tỷ lệ chọn lọc 1:115, tương đương chỉ khoảng 17 ứng viên được lựa chọn.

﻿Hiện giá trị thương hiệu của Vinamilk được định giá 3 tỷ USD, năm 2025 được Brand Finance xếp vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu.

Một trong những “vũ khí” giúp Vinamilk đạt được thành tích trên có thể kể đến chiến dịch lớn - thay đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu - vào tháng 7/2023 và hàng năm bỏ ra một lượng chi phí khổng lồ cho dịch vụ khuyến mại, hỗ trợ bán hàng, quảng cáo,...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, cơ cấu chi phí năm 2025 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức đầu tư lớn cho hoạt động bán hàng, với tổng chi phí đạt 13.641 tỷ đồng, tương đương khoảng 37,37 tỷ đồng/ngày, tăng 2,1% so với năm 2024.

Trong đó, chi phí dịch vụ khuyến mại, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 9.550 tỷ.

Chi phí quảng cáo, nghiên cứu thị trường là 1.051 tỷ đồng, tương đương 2,88 tỷ đồng/ngày.

Được thành lập từ năm 1976, Vinamilk hiện là doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam và thuộc top 40 công ty sữa hàng đầu thế giới. Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu tới khoảng 60 quốc gia, mang về doanh thu hơn 60.000 tỷ đồng mỗi năm.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Vinamilk ghi nhận doanh thu 63.724 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.414 tỷ đồng.

Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng, tăng 4,3%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 12.197 tỷ đồng, tăng 4,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 9.828 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,4% so với năm trước.﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VNM, vinamilk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa biến cố pháp lý, Hóa chất Đức Giang vẫn nhất quyết làm pin xe điện, các dự án nghìn tỷ vào giai đoạn nước rút

Đúng dịp 30/4: Tp.HCM động thổ 3 'cú đấm thép' tổng vốn đầu tư hơn 193.000 tỷ do 3 đại gia đứng sau

Đại gia dệt may trên sàn phá kỷ lục doanh thu, nuôi 18.800 lao động trả lương 12 triệu đồng/tháng trong năm 'vượt khó' của ngành

00:03 , 09/04/2026
Nghịch lý Grand Marina Saigon: Bán căn hộ hàng hiệu Marriott giá 85 tỷ, chủ đầu tư báo lỗ trăm tỷ

00:01 , 09/04/2026
Sau khi về Golden Gate, The Coffee House đang thay đổi ra sao?

20:00 , 08/04/2026
Giải pháp tích lũy số: "Điểm tựa" tài chính vững chắc trong kỳ biến động

19:30 , 08/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên